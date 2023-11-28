28 ноября 2023

В Сургуте ребенку защемило голову дверями автобуса

© Служба новостей «URA.RU»
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Автобусы и автобусные остановки. Сургут, общественный транспорт, салон автобуса, оплата проезда, пассажиры
Двери резко закрылись, когда пассажиры заходили в салон Фото:

Жительница Сургута (ХМАО) пожаловалась на водителя автобуса, из-за которого ее ребенку зажало дверями автобуса голову и руки. По ее словам, двери резко закрылись, когда пассажиры заходили в салон.

«В этот момент мой ребенок шести лет как раз начал заходить в автобус, и ему зажало руки и голову, ноги еще стояли на земле. Я стала кричать и еле выдернула голову ребенка из дверей автобуса», — говорится в публикации паблика «К-Информ» в соцсети «ВКонтакте».

Сургутянка добавила, что инцидент случился на 45-м маршруте возле остановки УТТ-1. «По информации департамента городского хозяйства, перевозчик проводит служебное расследование», — сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии.

Ранее URA.RU рассказывало, что пассажиры пожаловались на водителя автобуса, который высадил их посреди трассы в ХМАО. Тогда микроавтобус перевозчика сломался и им пришлось ловить попутки.

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Жительница Сургута (ХМАО) пожаловалась на водителя автобуса, из-за которого ее ребенку зажало дверями автобуса голову и руки. По ее словам, двери резко закрылись, когда пассажиры заходили в салон. «В этот момент мой ребенок шести лет как раз начал заходить в автобус, и ему зажало руки и голову, ноги еще стояли на земле. Я стала кричать и еле выдернула голову ребенка из дверей автобуса», — говорится в публикации паблика «К-Информ» в соцсети «ВКонтакте». Сургутянка добавила, что инцидент случился на 45-м маршруте возле остановки УТТ-1. «По информации департамента городского хозяйства, перевозчик проводит служебное расследование», — сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии. Ранее URA.RU рассказывало, что пассажиры пожаловались на водителя автобуса, который высадил их посреди трассы в ХМАО. Тогда микроавтобус перевозчика сломался и им пришлось ловить попутки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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