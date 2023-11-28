В Сургуте ребенку защемило голову дверями автобуса

Жительница Сургута (ХМАО) пожаловалась на водителя автобуса, из-за которого ее ребенку зажало дверями автобуса голову и руки. По ее словам, двери резко закрылись, когда пассажиры заходили в салон.
«В этот момент мой ребенок шести лет как раз начал заходить в автобус, и ему зажало руки и голову, ноги еще стояли на земле. Я стала кричать и еле выдернула голову ребенка из дверей автобуса», — говорится в публикации паблика «К-Информ» в соцсети «ВКонтакте».
Сургутянка добавила, что инцидент случился на 45-м маршруте возле остановки УТТ-1. «По информации департамента городского хозяйства, перевозчик проводит служебное расследование», — сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии.
Ранее URA.RU рассказывало, что пассажиры пожаловались на водителя автобуса, который высадил их посреди трассы в ХМАО. Тогда микроавтобус перевозчика сломался и им пришлось ловить попутки.
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