В Сургуте ребенку защемило голову дверями автобуса

29 ноября 2023 в 19:36 Размер текста - 17 +

Двери резко закрылись, когда пассажиры заходили в салон Фото: Алексей Андронов © URA.RU Жительница Сургута (ХМАО) пожаловалась на водителя автобуса, из-за которого ее ребенку зажало дверями автобуса голову и руки. По ее словам, двери резко закрылись, когда пассажиры заходили в салон. «В этот момент мой ребенок шести лет как раз начал заходить в автобус, и ему зажало руки и голову, ноги еще стояли на земле. Я стала кричать и еле выдернула голову ребенка из дверей автобуса», — говорится в публикации паблика «К-Информ» в соцсети «ВКонтакте». Сургутянка добавила, что инцидент случился на 45-м маршруте возле остановки УТТ-1. «По информации департамента городского хозяйства, перевозчик проводит служебное расследование», — сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии. Ранее URA.RU рассказывало, что пассажиры пожаловались на водителя автобуса, который высадил их посреди трассы в ХМАО. Тогда микроавтобус перевозчика сломался и им пришлось ловить попутки.

Жительница Сургута (ХМАО) пожаловалась на водителя автобуса, из-за которого ее ребенку зажало дверями автобуса голову и руки. По ее словам, двери резко закрылись, когда пассажиры заходили в салон. «В этот момент мой ребенок шести лет как раз начал заходить в автобус, и ему зажало руки и голову, ноги еще стояли на земле. Я стала кричать и еле выдернула голову ребенка из дверей автобуса», — говорится в публикации паблика «К-Информ» в соцсети «ВКонтакте». Сургутянка добавила, что инцидент случился на 45-м маршруте возле остановки УТТ-1. «По информации департамента городского хозяйства, перевозчик проводит служебное расследование», — сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии. Ранее URA.RU рассказывало, что пассажиры пожаловались на водителя автобуса, который высадил их посреди трассы в ХМАО. Тогда микроавтобус перевозчика сломался и им пришлось ловить попутки.