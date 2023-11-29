В Челябинской области продлили штормовое предупреждение

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Непогода задержится в области еще на сутки Фото:

В Челябинской области как минимум на сутки продлили штормовое предупреждение. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по региону. Ночью и днем 30 ноября в регионе сохранятся опасные погодные явления.

«Ночью и днем 30 ноября в Челябинской области сохраняются сильные гололедные явления. Ночью 30 ноября в отдельных районах ожидается очень сильный снег, порывы ветра до 14 метров в секунду», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Непогода внесла свои коррективы и в движение автотранспорта. Так, проехать по трассе М-5 «Урал» от Миасса до границы с Башкортостаном до шести часов утра 30 ноября не получится водителям грузовиков, пассажирских автобусов и такси.

«Просим скорректировать свои планы с учетом погодных условий и, по возможности, отказаться от поездок, особенно на дальние расстояния. Предложите пожилым родственникам не выходить в гололед из дома без крайней необходимости. Лучше навестите их сами», — отметили в пресс-службе ведомства.

Непогода началась в области в начале недели. 28 ноября федеральное управление дорог «Южный Урал» распространило информацию о штормовом предупреждении. Циклон принес в регион ледяные дожди, снегопады, усиление ветра. Особенно стихия ощущается в горнозаводской зоне.

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В Челябинской области как минимум на сутки продлили штормовое предупреждение. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по региону. Ночью и днем 30 ноября в регионе сохранятся опасные погодные явления. «Ночью и днем 30 ноября в Челябинской области сохраняются сильные гололедные явления. Ночью 30 ноября в отдельных районах ожидается очень сильный снег, порывы ветра до 14 метров в секунду», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по региону. Непогода внесла свои коррективы и в движение автотранспорта. Так, проехать по трассе М-5 «Урал» от Миасса до границы с Башкортостаном до шести часов утра 30 ноября не получится водителям грузовиков, пассажирских автобусов и такси. «Просим скорректировать свои планы с учетом погодных условий и, по возможности, отказаться от поездок, особенно на дальние расстояния. Предложите пожилым родственникам не выходить в гололед из дома без крайней необходимости. Лучше навестите их сами», — отметили в пресс-службе ведомства. Непогода началась в области в начале недели. 28 ноября федеральное управление дорог «Южный Урал» распространило информацию о штормовом предупреждении. Циклон принес в регион ледяные дожди, снегопады, усиление ветра. Особенно стихия ощущается в горнозаводской зоне.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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