ХАМАС освободил двух россиян по просьбе Москвы

29 ноября 2023 в 20:19 Размер текста - 17 +

ХАМАС освободило двух заложников РФ из плена в секторе Газа Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Двое российских граждан были освобождены палестинской группировкой ХАМАС из сектора Газа. Это произошло после просьбы руководства РФ. «Движение ХАМАС освободило двух задержанных, имеющих российское гражданство», — подчеркнули представители палестинского движения в своем telegram-канале. Перед передачей пленников российской стороне заложники прошли через гуманитарную организацию «Красный Крест». До этого ХАМАС также освободили гражданина с российским паспортом Рона Кривого. Это произошло из-за особого отношения Палестины к президенту России Владимиру Путину. Представители движения отметили, что и дальше будут освобождать россиян из плена.

Двое российских граждан были освобождены палестинской группировкой ХАМАС из сектора Газа. Это произошло после просьбы руководства РФ. «Движение ХАМАС освободило двух задержанных, имеющих российское гражданство», — подчеркнули представители палестинского движения в своем telegram-канале. Перед передачей пленников российской стороне заложники прошли через гуманитарную организацию «Красный Крест». До этого ХАМАС также освободили гражданина с российским паспортом Рона Кривого. Это произошло из-за особого отношения Палестины к президенту России Владимиру Путину. Представители движения отметили, что и дальше будут освобождать россиян из плена.