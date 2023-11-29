ХАМАС освободил двух россиян по просьбе Москвы

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ХАМАС освободило двух заложников РФ из плена в секторе Газа Фото:

Двое российских граждан были освобождены палестинской группировкой ХАМАС из сектора Газа. Это произошло после просьбы руководства РФ.

«Движение ХАМАС освободило двух задержанных, имеющих российское гражданство», — подчеркнули представители палестинского движения в своем telegram-канале. Перед передачей пленников российской стороне заложники прошли через гуманитарную организацию «Красный Крест».

До этого ХАМАС также освободили гражданина с российским паспортом Рона Кривого. Это произошло из-за особого отношения Палестины к президенту России Владимиру Путину. Представители движения отметили, что и дальше будут освобождать россиян из плена.

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Двое российских граждан были освобождены палестинской группировкой ХАМАС из сектора Газа. Это произошло после просьбы руководства РФ. «Движение ХАМАС освободило двух задержанных, имеющих российское гражданство», — подчеркнули представители палестинского движения в своем telegram-канале. Перед передачей пленников российской стороне заложники прошли через гуманитарную организацию «Красный Крест». До этого ХАМАС также освободили гражданина с российским паспортом Рона Кривого. Это произошло из-за особого отношения Палестины к президенту России Владимиру Путину. Представители движения отметили, что и дальше будут освобождать россиян из плена.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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