Задержанного в Челябинске московского адвоката отправили в СИЗО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Молоток правосудия. Челябинск, приговор, наказание, молоток, правосудие, уголовный кодекс, суд, преступление, молоток судьи, судейский молоток
Суд отправил Алексея Окатова в СИЗО на два месяца Фото:

Задержанного в Челябинске председателя коллегии адвокатов «Окатов и партнеры» адвокатской палаты Москвы Алексея Окатова 29 ноября отправили в СИЗО. Как рассказал URA.RU источник в судебной системе, адвокат проведет за решеткой два месяца.

«Центральный райсуд Челябинска удовлетворил ходатайство следователя. Окатову избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца. Он пробудет за решеткой, минимум, до 28 января», — рассказал источник.

По его словам, сторона защиты пыталась убедить суд избрать в отношении клиента более мягкую меру пресечения. Для Окатова в качестве ограничений просили избрать домашний арест либо выпустить под залог. Суд в удовлетворении ходатайства отказал.

URA.RU пыталось связаться с пресс-службой суда. На момент публикации получить оперативный комментарий не удалось.

Окатова задержали в Челябинске 28 ноября, когда он прилетел из Москвы. В Челябинске у адвоката есть квартира. Его обвинили в мошенничестве. По версии следствия, в 2013 году он взял в лизинг несколько погрузчиков. Однако за технику так и не рассчитался, продав ее третьим лицам.

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Задержанного в Челябинске председателя коллегии адвокатов «Окатов и партнеры» адвокатской палаты Москвы Алексея Окатова 29 ноября отправили в СИЗО. Как рассказал URA.RU источник в судебной системе, адвокат проведет за решеткой два месяца. «Центральный райсуд Челябинска удовлетворил ходатайство следователя. Окатову избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца. Он пробудет за решеткой, минимум, до 28 января», — рассказал источник. По его словам, сторона защиты пыталась убедить суд избрать в отношении клиента более мягкую меру пресечения. Для Окатова в качестве ограничений просили избрать домашний арест либо выпустить под залог. Суд в удовлетворении ходатайства отказал. URA.RU пыталось связаться с пресс-службой суда. На момент публикации получить оперативный комментарий не удалось. Окатова задержали в Челябинске 28 ноября, когда он прилетел из Москвы. В Челябинске у адвоката есть квартира. Его обвинили в мошенничестве. По версии следствия, в 2013 году он взял в лизинг несколько погрузчиков. Однако за технику так и не рассчитался, продав ее третьим лицам.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...