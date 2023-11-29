Задержанного в Челябинске московского адвоката отправили в СИЗО

29 ноября 2023 в 20:28 Размер текста - 17 +

Суд отправил Алексея Окатова в СИЗО на два месяца Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Задержанного в Челябинске председателя коллегии адвокатов «Окатов и партнеры» адвокатской палаты Москвы Алексея Окатова 29 ноября отправили в СИЗО. Как рассказал URA.RU источник в судебной системе, адвокат проведет за решеткой два месяца. «Центральный райсуд Челябинска удовлетворил ходатайство следователя. Окатову избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца. Он пробудет за решеткой, минимум, до 28 января», — рассказал источник. По его словам, сторона защиты пыталась убедить суд избрать в отношении клиента более мягкую меру пресечения. Для Окатова в качестве ограничений просили избрать домашний арест либо выпустить под залог. Суд в удовлетворении ходатайства отказал. URA.RU пыталось связаться с пресс-службой суда. На момент публикации получить оперативный комментарий не удалось. Окатова задержали в Челябинске 28 ноября, когда он прилетел из Москвы. В Челябинске у адвоката есть квартира. Его обвинили в мошенничестве. По версии следствия, в 2013 году он взял в лизинг несколько погрузчиков. Однако за технику так и не рассчитался, продав ее третьим лицам.

Задержанного в Челябинске председателя коллегии адвокатов «Окатов и партнеры» адвокатской палаты Москвы Алексея Окатова 29 ноября отправили в СИЗО. Как рассказал URA.RU источник в судебной системе, адвокат проведет за решеткой два месяца. «Центральный райсуд Челябинска удовлетворил ходатайство следователя. Окатову избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца. Он пробудет за решеткой, минимум, до 28 января», — рассказал источник. По его словам, сторона защиты пыталась убедить суд избрать в отношении клиента более мягкую меру пресечения. Для Окатова в качестве ограничений просили избрать домашний арест либо выпустить под залог. Суд в удовлетворении ходатайства отказал. URA.RU пыталось связаться с пресс-службой суда. На момент публикации получить оперативный комментарий не удалось. Окатова задержали в Челябинске 28 ноября, когда он прилетел из Москвы. В Челябинске у адвоката есть квартира. Его обвинили в мошенничестве. По версии следствия, в 2013 году он взял в лизинг несколько погрузчиков. Однако за технику так и не рассчитался, продав ее третьим лицам.