29 ноября 2023

В Кургане коммерсанты просят помощи бизнес-омбудсмена, пытаясь избежать штрафов. Инсайд

© Служба новостей «URA.RU»
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Весовой контроль на шоссе Тюнина. Курган, движение, весовой контроль, трасса, дорога, транспортный контроль, машина пятерочка
В Курганской области нарушители хотят избежать штрафов за перегрузы Фото:

Курганские и иногородние грузоперевозчики решили прибегнуть к помощи уполномоченного по правам бизнесменов Алексея Чуева. Они просят помощи омбудсмена, чтобы избежать штрафов Ространснадзора. Об этом URA.RU рассказали источники, приближенные к сфере надзора за дорогами.

«Грузоперевозчики решили пожаловаться курганскому бизнес-омбудсмену Чуеву на получаемые штрафы», — сообщили источники. Чтобы избежать наказания и не платить штрафы от Ространснадзора в сотни тысяч, нарушители решили заявить об ошибках комплекса весового контроля.

Редакция обратилась за комментариями к уполномоченному по правам предпринимателей. Чуев подтвердил, что организовал встречу с прокуратурой, на которой грузоперевозчики рассказали о своих претензиях. По их версии, автоматический комплекс весового контроля на трассе в Шатровском округе некоторое время передавал неверную информацию. Штрафы получили как курганские, так и иногородние грузоперевозчики.

В Ространснадзоре редакции сообщили, что многие нарушители обжалуют нарушения в суде. На сегодня решений в пользу нарушителей нет. За данными о корректности информации с АПВГК руководство территориального отделения предложило обратиться в «Курганавтодор».

В дорожную организацию был сделан запрос об исправности оборудования. На момент публикации новости ответ не был получен.

Ранее URA.RU сообщало, что курганские пункты весового контроля заработали после долгого простоя. Запустить комплексы удалось после вмешательства прокуратуры и других ведомств.

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Курганские и иногородние грузоперевозчики решили прибегнуть к помощи уполномоченного по правам бизнесменов Алексея Чуева. Они просят помощи омбудсмена, чтобы избежать штрафов Ространснадзора. Об этом URA.RU рассказали источники, приближенные к сфере надзора за дорогами. «Грузоперевозчики решили пожаловаться курганскому бизнес-омбудсмену Чуеву на получаемые штрафы», — сообщили источники. Чтобы избежать наказания и не платить штрафы от Ространснадзора в сотни тысяч, нарушители решили заявить об ошибках комплекса весового контроля. Редакция обратилась за комментариями к уполномоченному по правам предпринимателей. Чуев подтвердил, что организовал встречу с прокуратурой, на которой грузоперевозчики рассказали о своих претензиях. По их версии, автоматический комплекс весового контроля на трассе в Шатровском округе некоторое время передавал неверную информацию. Штрафы получили как курганские, так и иногородние грузоперевозчики. В Ространснадзоре редакции сообщили, что многие нарушители обжалуют нарушения в суде. На сегодня решений в пользу нарушителей нет. За данными о корректности информации с АПВГК руководство территориального отделения предложило обратиться в «Курганавтодор». В дорожную организацию был сделан запрос об исправности оборудования. На момент публикации новости ответ не был получен. Ранее URA.RU сообщало, что курганские пункты весового контроля заработали после долгого простоя. Запустить комплексы удалось после вмешательства прокуратуры и других ведомств.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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