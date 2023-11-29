Чем опасны для России поляки на финской границе

Сенатор Климов: приближение НАТО к границам РФ является прямой военной угрозой

30 ноября 2023 в 01:01 Размер текста - 17 +

С 30 ноября Финляндия закрывает последний КПП с Россией Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Приближение военной инфраструктуры НАТО к российским границам является прямой военной угрозой для страны. На это должен будет отреагировать Генштаб РФ, объяснил в беседе с URA.RU заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Пермского края Андрей Климов, комментируя решение Польши направить своих военных на границу Финляндии и России. «Приближение военной инфраструктуры НАТО к нашим границам является прямой военной угрозой. И на это надо реагировать не заявлениями, хотя они могут быть, а соответствующими решениями Генерального штаба РФ и прочих ведомств, которым это положено. Не мы это начинаем. Финляндия сама решила вступить в клуб НАТОвских самоубийц, это ее выбор. Польша уже давно обуреваема этим психозом. А Финляндия только недавно вступила в НАТО. Кстати, их туда заманивали задолго до начала СВО. Поэтому специальная военная операция для них просто предлог. Решения давно готовились, и финский народ давно дурачили», — напомнил Андрей Климов. Сенатор добавил, что Финляндия решилась на самоизоляцию. «Представляете себе, какая граница у России с Финляндией. Финны занимаются самоизоляцией. Причем от России, благодаря которой они достигли всего того, что у них есть, за последние 70 лет. Людям, обуреваемым коллективным сумасшествием, никто не поможет. Они ищут черную кошку в темной комнате, в которой этой кошки нет, никогда не было и никогда не планировалось», — подчеркнул Климов. Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя URA.RU ситуацию с размещением поляков на финской границе, согласился, что напряженность нарастает и в случае провокаций Россия примет меры. «Напряженность на российско-финской границе нарастает. И нарастает искусственным образом — только за счет действий со стороны Хельсинки (по надуманным причинам) и их союзников теперь уже по блоку НАТО. Варшава всегда была первой в хоре антироссийских голосов. Прибытие польских военных советников как раз из разряда таких действий русофобской натовской кампании. Опасаться, думаю, пока не стоит. Формального конфликта России и НАТО нет. Но если будут какие-либо провокации, российский ответ, уверен, последует жесткий и незамедлительный», — отметил он. Министерство внутренних дел Финляндии объявило о закрытии последнего контрольно-пропускного пункта на границе с Россией в целях защиты национальной безопасности страны. «Райа-Йоосеппи» — «Лотта» (самый северный КПП, расположен в 240 километрах от Мурманска) приостанавливает работу с 30 ноября. Все пограничные пункты останутся закрытыми до 13 декабря. Глава Бюро национальной безопасности Польши Яцек Сивера заявил, что Варшава планирует направить группу военных советников в Финляндию. Мера призвана помочь в охране границы. Решение было принято по итогам встречи президента Финляндии Саули Ниинисте и лидера Польши Анджея Дуды. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Приближение военной инфраструктуры НАТО к российским границам является прямой военной угрозой для страны. На это должен будет отреагировать Генштаб РФ, объяснил в беседе с URA.RU заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Пермского края Андрей Климов, комментируя решение Польши направить своих военных на границу Финляндии и России. «Приближение военной инфраструктуры НАТО к нашим границам является прямой военной угрозой. И на это надо реагировать не заявлениями, хотя они могут быть, а соответствующими решениями Генерального штаба РФ и прочих ведомств, которым это положено. Не мы это начинаем. Финляндия сама решила вступить в клуб НАТОвских самоубийц, это ее выбор. Польша уже давно обуреваема этим психозом. А Финляндия только недавно вступила в НАТО. Кстати, их туда заманивали задолго до начала СВО. Поэтому специальная военная операция для них просто предлог. Решения давно готовились, и финский народ давно дурачили», — напомнил Андрей Климов. Сенатор добавил, что Финляндия решилась на самоизоляцию. «Представляете себе, какая граница у России с Финляндией. Финны занимаются самоизоляцией. Причем от России, благодаря которой они достигли всего того, что у них есть, за последние 70 лет. Людям, обуреваемым коллективным сумасшествием, никто не поможет. Они ищут черную кошку в темной комнате, в которой этой кошки нет, никогда не было и никогда не планировалось», — подчеркнул Климов. Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя URA.RU ситуацию с размещением поляков на финской границе, согласился, что напряженность нарастает и в случае провокаций Россия примет меры. «Напряженность на российско-финской границе нарастает. И нарастает искусственным образом — только за счет действий со стороны Хельсинки (по надуманным причинам) и их союзников теперь уже по блоку НАТО. Варшава всегда была первой в хоре антироссийских голосов. Прибытие польских военных советников как раз из разряда таких действий русофобской натовской кампании. Опасаться, думаю, пока не стоит. Формального конфликта России и НАТО нет. Но если будут какие-либо провокации, российский ответ, уверен, последует жесткий и незамедлительный», — отметил он. Министерство внутренних дел Финляндии объявило о закрытии последнего контрольно-пропускного пункта на границе с Россией в целях защиты национальной безопасности страны. «Райа-Йоосеппи» — «Лотта» (самый северный КПП, расположен в 240 километрах от Мурманска) приостанавливает работу с 30 ноября. Все пограничные пункты останутся закрытыми до 13 декабря. Глава Бюро национальной безопасности Польши Яцек Сивера заявил, что Варшава планирует направить группу военных советников в Финляндию. Мера призвана помочь в охране границы. Решение было принято по итогам встречи президента Финляндии Саули Ниинисте и лидера Польши Анджея Дуды.