Польша направит военных для охраны границы Финляндии

29 ноября 2023 в 02:30 Размер текста - 17 +

Польша направит в Финляндию военных помогать в охране границы, заявил Яцек Сивера Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Власти Польши решили оказать помощь Финляндии в охране границы. Глава польского Бюро нацбезопасности Яцек Сивера заявил, что для этой цели будет отправлена группа военных советников. «Польша положительно отнеслась к просьбе нашего союзника (Финляндии — прим. URA.RU) по НАТО и партнера по ЕС. Группа военных советников будет на месте передавать знания по обеспечению безопасности границы», — сообщил Яцек Сиверана на своей странице в соцсети Х (бывший Twitter). Решение было принято по итогам встречи президента Финляндии Саули Ниинисте и польского лидера Анджея Дуды. Заместитель канцлера юстиции Финляндии Микко Пуумалайнен одобрил проект по закрытию КПП на границе с РФ. Четыре погранпункта — «Ваалимаа», «Нуйямаа», «Иматра» и «Ниирале» — начали закрывать с 18 ноября. Позднее премьер-министр страны Петтери Орпо заявил, что для мигрантов до 13 декабря будет закрыт последний пропускной пункт на границе с Россией. Пересечь границу на этот период возможно будет только через морские пути или воздушное пространство.

Власти Польши решили оказать помощь Финляндии в охране границы. Глава польского Бюро нацбезопасности Яцек Сивера заявил, что для этой цели будет отправлена группа военных советников. «Польша положительно отнеслась к просьбе нашего союзника (Финляндии — прим. URA.RU) по НАТО и партнера по ЕС. Группа военных советников будет на месте передавать знания по обеспечению безопасности границы», — сообщил Яцек Сиверана на своей странице в соцсети Х (бывший Twitter). Решение было принято по итогам встречи президента Финляндии Саули Ниинисте и польского лидера Анджея Дуды. Заместитель канцлера юстиции Финляндии Микко Пуумалайнен одобрил проект по закрытию КПП на границе с РФ. Четыре погранпункта — «Ваалимаа», «Нуйямаа», «Иматра» и «Ниирале» — начали закрывать с 18 ноября. Позднее премьер-министр страны Петтери Орпо заявил, что для мигрантов до 13 декабря будет закрыт последний пропускной пункт на границе с Россией. Пересечь границу на этот период возможно будет только через морские пути или воздушное пространство.