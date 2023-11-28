28 ноября 2023

Польша направит военных для охраны границы Финляндии

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Российско-казахстанская граница. Курган, пропускной пункт, кпп, стоп, пограничная зона, пограничники, знак стоп, граница казахстана
Польша направит в Финляндию военных помогать в охране границы, заявил Яцек Сивера Фото:

Власти Польши решили оказать помощь Финляндии в охране границы. Глава польского Бюро нацбезопасности Яцек Сивера заявил, что для этой цели будет отправлена группа военных советников.

«Польша положительно отнеслась к просьбе нашего союзника (Финляндии — прим. URA.RU) по НАТО и партнера по ЕС. Группа военных советников будет на месте передавать знания по обеспечению безопасности границы», — сообщил Яцек Сиверана на своей странице в соцсети Х (бывший Twitter). Решение было принято по итогам встречи президента Финляндии Саули Ниинисте и польского лидера Анджея Дуды.

Заместитель канцлера юстиции Финляндии Микко Пуумалайнен одобрил проект по закрытию КПП на границе с РФ. Четыре погранпункта — «Ваалимаа», «Нуйямаа», «Иматра» и «Ниирале» — начали закрывать с 18 ноября. Позднее премьер-министр страны Петтери Орпо заявил, что для мигрантов до 13 декабря будет закрыт последний пропускной пункт на границе с Россией. Пересечь границу на этот период возможно будет только через морские пути или воздушное пространство.

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Власти Польши решили оказать помощь Финляндии в охране границы. Глава польского Бюро нацбезопасности Яцек Сивера заявил, что для этой цели будет отправлена группа военных советников. «Польша положительно отнеслась к просьбе нашего союзника (Финляндии — прим. URA.RU) по НАТО и партнера по ЕС. Группа военных советников будет на месте передавать знания по обеспечению безопасности границы», — сообщил Яцек Сиверана на своей странице в соцсети Х (бывший Twitter). Решение было принято по итогам встречи президента Финляндии Саули Ниинисте и польского лидера Анджея Дуды. Заместитель канцлера юстиции Финляндии Микко Пуумалайнен одобрил проект по закрытию КПП на границе с РФ. Четыре погранпункта — «Ваалимаа», «Нуйямаа», «Иматра» и «Ниирале» — начали закрывать с 18 ноября. Позднее премьер-министр страны Петтери Орпо заявил, что для мигрантов до 13 декабря будет закрыт последний пропускной пункт на границе с Россией. Пересечь границу на этот период возможно будет только через морские пути или воздушное пространство.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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