Путин пообещал поднять стипендии аспирантам

29 ноября 2023 в 21:51 Размер текста - 17 +

Владимир Путин повысит стипендии аспирантам до 75 тысяч рублей Фото: Владимир Андреев © URA.RU Российский президент Владимир Путин пообещал поднять стипендии аспирантам в вузах. По его словам, их стипендия будет составлять 75 тысяч рублей. «Необходимо поднять стипендии аспирантам. Мы это делаем. Сейчас стипендия [аспирантам] будет 75 тысяч рублей», — подчеркнул Владимир Путин во время встречи с участниками III Конгресса молодых ученых. Трансляцию ведет телеканал «Россия 24». По словам российского лидера, этот доход не особо большой, но он позволит молодым ученым сконцентрироваться на том деле, которому они посвятили свою жизнь. В настоящий момент Путин проводит встречу с участниками III Конгресса молодых ученых. В ходе заседания он уже посоветовал одной из участниц, молодой ученой, реализоваться как мама.

Российский президент Владимир Путин пообещал поднять стипендии аспирантам в вузах. По его словам, их стипендия будет составлять 75 тысяч рублей. «Необходимо поднять стипендии аспирантам. Мы это делаем. Сейчас стипендия [аспирантам] будет 75 тысяч рублей», — подчеркнул Владимир Путин во время встречи с участниками III Конгресса молодых ученых. Трансляцию ведет телеканал «Россия 24». По словам российского лидера, этот доход не особо большой, но он позволит молодым ученым сконцентрироваться на том деле, которому они посвятили свою жизнь. В настоящий момент Путин проводит встречу с участниками III Конгресса молодых ученых. В ходе заседания он уже посоветовал одной из участниц, молодой ученой, реализоваться как мама.