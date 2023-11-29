Кто такой погибший генерал-майор Владимир Завадский

Замкомандующего 14-м армейским корпусом генерал-майор Завадский погиб в зоне СВО

29 ноября 2023 в 22:37 Размер текста - 17 +

Завадский был награжден орденом Мужества и другими ведомственными наградами Фото: Минобороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Генерал-майор Владимир Завадский погиб 28 ноября на фронте. Об этом сообщила Межрегиональная общественная организация выпускников Московского высшего общевойскового командного училища (МРОО «Кремль»). По предварительным данным, причиной смерти стал подрыв на мине. URA.RU рассказывает биографию Владимира Завадского. Служба и награды Завадского Завадский родился 11 января 1978 года. Он окончил Московское общевойсковое командное училище в 2000 году. Позже командовал мотострелковым батальоном, взводом и ротой. В 2010 году, после окончания Общевойсковой академии ВС РФ, Владимир Завадский служил в качестве заместителя начальника учебного центра и командира учебного танкового полка, был командиром мотострелковой дивизии и бригады. Также занимал должность начальника штаба мотострелковой бригады. В период с 2018 по 2021 год командовал гвардейской танковой Кантемировской дивизией, находящейся в Московской области. Генерал-майор был награжден орденом Мужества за вклад в обеспечение безопасности государства. Кроме того, у него были и другие ведомственные медали. На момент гибели Завадский был заместителем командующего 14-м армейским корпусом. Семья Завадского Один из сыновей генерал-майора, Дмитрий, пошел по стопам отца. Он поступил в Тверское суворовское военное училище. Был участником парадов Победы. Завадский-старший также участвовал в парадах: когда был курсантом и позже, когда был слушателем Общевойсковой академии ВС РФ. А в 2019 году шел во главе парадного расчета гвардейской танковой Кантемировской дивизии. По рассказам сына Завадского, отец был для него самым требовательным зрителем. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Генерал-майор Владимир Завадский погиб 28 ноября на фронте. Об этом сообщила Межрегиональная общественная организация выпускников Московского высшего общевойскового командного училища (МРОО «Кремль»). По предварительным данным, причиной смерти стал подрыв на мине. URA.RU рассказывает биографию Владимира Завадского. Завадский родился 11 января 1978 года. Он окончил Московское общевойсковое командное училище в 2000 году. Позже командовал мотострелковым батальоном, взводом и ротой. В 2010 году, после окончания Общевойсковой академии ВС РФ, Владимир Завадский служил в качестве заместителя начальника учебного центра и командира учебного танкового полка, был командиром мотострелковой дивизии и бригады. Также занимал должность начальника штаба мотострелковой бригады. В период с 2018 по 2021 год командовал гвардейской танковой Кантемировской дивизией, находящейся в Московской области. Генерал-майор был награжден орденом Мужества за вклад в обеспечение безопасности государства. Кроме того, у него были и другие ведомственные медали. На момент гибели Завадский был заместителем командующего 14-м армейским корпусом. Один из сыновей генерал-майора, Дмитрий, пошел по стопам отца. Он поступил в Тверское суворовское военное училище. Был участником парадов Победы. Завадский-старший также участвовал в парадах: когда был курсантом и позже, когда был слушателем Общевойсковой академии ВС РФ. А в 2019 году шел во главе парадного расчета гвардейской танковой Кантемировской дивизии. По рассказам сына Завадского, отец был для него самым требовательным зрителем.