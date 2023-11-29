Путин назвал судьбоносное решение для России

Путин: развитие генетики станет судьбоносным преимуществом для РФ
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Президент России Владимир Путин на итоговой пресс-конференции саммита "Россия-Африка". Санкт-Петербург, путин владимир
Путин отметил важность развития генетики и искусственного интеллекта Фото:

Президент России Владимир Путин назвал развитие генетики судьбоносным решением для страны. Об этом он рассказал во время Третьего конгресса молодых ученых.

«У нас, слава богу, отношение к генетике сегодня совсем другое, не так, как было в Советском Союзе, когда ее называли продажной девкой империализма. <…> Кто будет преуспевать в генетике, тот получит принципиальные, качественные конкурентные преимущества поколенческого характера, судьбоносные», — подчеркнул Владимир Путин во время заседания с молодыми учеными. Трансляцию встречи проводит телеканал «Россия 24». Российский лидер также акцентировал внимание на развитии искусственного интеллекта, который будет в основе прогресса во многих направлениях науки и не только.

Владимир Путин 29 ноября принял участие в Конгрессе молодых ученых, который собрал представителей из науки, экономики и правительства. В ходе встречи российский глава отметил важность развития науки.

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Президент России Владимир Путин назвал развитие генетики судьбоносным решением для страны. Об этом он рассказал во время Третьего конгресса молодых ученых. «У нас, слава богу, отношение к генетике сегодня совсем другое, не так, как было в Советском Союзе, когда ее называли продажной девкой империализма. <…> Кто будет преуспевать в генетике, тот получит принципиальные, качественные конкурентные преимущества поколенческого характера, судьбоносные», — подчеркнул Владимир Путин во время заседания с молодыми учеными. Трансляцию встречи проводит телеканал «Россия 24». Российский лидер также акцентировал внимание на развитии искусственного интеллекта, который будет в основе прогресса во многих направлениях науки и не только. Владимир Путин 29 ноября принял участие в Конгрессе молодых ученых, который собрал представителей из науки, экономики и правительства. В ходе встречи российский глава отметил важность развития науки.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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