Путин назвал судьбоносное решение для России

Путин: развитие генетики станет судьбоносным преимуществом для РФ

29 ноября 2023 в 22:40 Размер текста - 17 +

Путин отметил важность развития генетики и искусственного интеллекта Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин назвал развитие генетики судьбоносным решением для страны. Об этом он рассказал во время Третьего конгресса молодых ученых. «У нас, слава богу, отношение к генетике сегодня совсем другое, не так, как было в Советском Союзе, когда ее называли продажной девкой империализма. <…> Кто будет преуспевать в генетике, тот получит принципиальные, качественные конкурентные преимущества поколенческого характера, судьбоносные», — подчеркнул Владимир Путин во время заседания с молодыми учеными. Трансляцию встречи проводит телеканал «Россия 24». Российский лидер также акцентировал внимание на развитии искусственного интеллекта, который будет в основе прогресса во многих направлениях науки и не только. Владимир Путин 29 ноября принял участие в Конгрессе молодых ученых, который собрал представителей из науки, экономики и правительства. В ходе встречи российский глава отметил важность развития науки.

Президент России Владимир Путин назвал развитие генетики судьбоносным решением для страны. Об этом он рассказал во время Третьего конгресса молодых ученых. «У нас, слава богу, отношение к генетике сегодня совсем другое, не так, как было в Советском Союзе, когда ее называли продажной девкой империализма. <…> Кто будет преуспевать в генетике, тот получит принципиальные, качественные конкурентные преимущества поколенческого характера, судьбоносные», — подчеркнул Владимир Путин во время заседания с молодыми учеными. Трансляцию встречи проводит телеканал «Россия 24». Российский лидер также акцентировал внимание на развитии искусственного интеллекта, который будет в основе прогресса во многих направлениях науки и не только. Владимир Путин 29 ноября принял участие в Конгрессе молодых ученых, который собрал представителей из науки, экономики и правительства. В ходе встречи российский глава отметил важность развития науки.