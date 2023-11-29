В ХМАО сняли скоростные ограничения на пяти дорогах

На пяти дорогах ХМАО снято скоростное ограничение Фото: Александр Елизаров © URA.RU

В Управдоре Югры объявили об отмене скоростного ограничения на пяти трассах. Ранее оно было введено из-за неблагоприятных погодных условий.

«В связи с окончанием неблагоприятных погодных условий и приведением проезжей части в нормативное состояние, ограничения скорости 70 км/час сняты на автодорогах: Нефтеюганск — Сургут (с 43 по 59 км), Сургут — Лянтор (с 13 по 43 км), „Северный обход“ (с 0 по 22 км), Сургут— Нижневартовск (с 13 по 34 км) и „Восточная объездная“ (с 0 по 23 км)», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале «Управление автомобильными дорогами Югры».

Ранее в ведомстве анонсировали открытие в ХМАО первого в этом году зимника. Он появится 1 декабря на 13-м километре автодороги Ханты-Мансийск — Талинка.