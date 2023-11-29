В ХМАО сняли скоростные ограничения на пяти дорогах

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Открытие моста через Вах. Нижневартовск., мост через вах, трасса, дорога
На пяти дорогах ХМАО снято скоростное ограничение Фото:

В Управдоре Югры объявили об отмене скоростного ограничения на пяти трассах. Ранее оно было введено из-за неблагоприятных погодных условий.

«В связи с окончанием неблагоприятных погодных условий и приведением проезжей части в нормативное состояние, ограничения скорости 70 км/час сняты на автодорогах: Нефтеюганск — Сургут (с 43 по 59 км), Сургут — Лянтор (с 13 по 43 км), „Северный обход“ (с 0 по 22 км), Сургут— Нижневартовск (с 13 по 34 км) и „Восточная объездная“ (с 0 по 23 км)», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале «Управление автомобильными дорогами Югры».

Ранее в ведомстве анонсировали открытие в ХМАО первого в этом году зимника. Он появится 1 декабря на 13-м километре автодороги Ханты-Мансийск — Талинка.

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В Управдоре Югры объявили об отмене скоростного ограничения на пяти трассах. Ранее оно было введено из-за неблагоприятных погодных условий. «В связи с окончанием неблагоприятных погодных условий и приведением проезжей части в нормативное состояние, ограничения скорости 70 км/час сняты на автодорогах: Нефтеюганск — Сургут (с 43 по 59 км), Сургут — Лянтор (с 13 по 43 км), „Северный обход“ (с 0 по 22 км), Сургут— Нижневартовск (с 13 по 34 км) и „Восточная объездная“ (с 0 по 23 км)», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале «Управление автомобильными дорогами Югры». Ранее в ведомстве анонсировали открытие в ХМАО первого в этом году зимника. Он появится 1 декабря на 13-м километре автодороги Ханты-Мансийск — Талинка.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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