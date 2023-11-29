Финляндия закрыла все КПП на границе с РФ

30 ноября 2023 в 02:32 Размер текста - 17 +

Финляндия закрыла последний КПП на границе с Россией Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Правительство Финляндии на две недели закрывает все автотранспортные пропускные пункты на границе с Россией. Причиной ограничений стал неконтролируемый наплыв мигрантов, рассказали в пресс-службе финского кабмина. «Правительство Финляндии приняло решение о закрытии пункта пропуска „Райя-Йоосеппи“ в ночь со среды на четверг, то есть с 30 ноября 2023 года. В связи с принятым решением все пункты пропуска на сухопутной границе между Финляндией и Россией останутся закрытыми до 13 декабря 2023 года», — передает РИА Новости содержимое письма. Этот пункт пропуска был единственным работающим КПП на границе с РФ. В правительстве Финляндии уточнили о невозможном ходатайстве о предоставлении помощи. «Ходатайство о предоставлении международной защиты нельзя подать в пунктах пропуска, расположенных на границе с Россией», — отметили там. Премьер министр Финляндии Петтери Орпо заявил 28 ноября о закрытии КПП на границе с РФ для лиц, ищущих убежище. Теперь пересечь границу для мигрантов можно только через морские пути или воздушное пространство.

Правительство Финляндии на две недели закрывает все автотранспортные пропускные пункты на границе с Россией. Причиной ограничений стал неконтролируемый наплыв мигрантов, рассказали в пресс-службе финского кабмина. «Правительство Финляндии приняло решение о закрытии пункта пропуска „Райя-Йоосеппи“ в ночь со среды на четверг, то есть с 30 ноября 2023 года. В связи с принятым решением все пункты пропуска на сухопутной границе между Финляндией и Россией останутся закрытыми до 13 декабря 2023 года», — передает РИА Новости содержимое письма. Этот пункт пропуска был единственным работающим КПП на границе с РФ. В правительстве Финляндии уточнили о невозможном ходатайстве о предоставлении помощи. «Ходатайство о предоставлении международной защиты нельзя подать в пунктах пропуска, расположенных на границе с Россией», — отметили там. Премьер министр Финляндии Петтери Орпо заявил 28 ноября о закрытии КПП на границе с РФ для лиц, ищущих убежище. Теперь пересечь границу для мигрантов можно только через морские пути или воздушное пространство.