29 ноября 2023

Финляндия закрыла все КПП на границе с РФ

© Служба новостей «URA.RU»
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Российско-казахстанская граница. Курган, пропускной пункт, кпп, пограничная зона, пограничники, граница казахстана
Финляндия закрыла последний КПП на границе с Россией Фото:

Правительство Финляндии на две недели закрывает все автотранспортные пропускные пункты на границе с Россией. Причиной ограничений стал неконтролируемый наплыв мигрантов, рассказали в пресс-службе финского кабмина.

«Правительство Финляндии приняло решение о закрытии пункта пропуска „Райя-Йоосеппи“ в ночь со среды на четверг, то есть с 30 ноября 2023 года. В связи с принятым решением все пункты пропуска на сухопутной границе между Финляндией и Россией останутся закрытыми до 13 декабря 2023 года», — передает РИА Новости содержимое письма. Этот пункт пропуска был единственным работающим КПП на границе с РФ.

В правительстве Финляндии уточнили о невозможном ходатайстве о предоставлении помощи. «Ходатайство о предоставлении международной защиты нельзя подать в пунктах пропуска, расположенных на границе с Россией», — отметили там.

Премьер министр Финляндии Петтери Орпо заявил 28 ноября о закрытии КПП на границе с РФ для лиц, ищущих убежище. Теперь пересечь границу для мигрантов можно только через морские пути или воздушное пространство.

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Правительство Финляндии на две недели закрывает все автотранспортные пропускные пункты на границе с Россией. Причиной ограничений стал неконтролируемый наплыв мигрантов, рассказали в пресс-службе финского кабмина. «Правительство Финляндии приняло решение о закрытии пункта пропуска „Райя-Йоосеппи“ в ночь со среды на четверг, то есть с 30 ноября 2023 года. В связи с принятым решением все пункты пропуска на сухопутной границе между Финляндией и Россией останутся закрытыми до 13 декабря 2023 года», — передает РИА Новости содержимое письма. Этот пункт пропуска был единственным работающим КПП на границе с РФ. В правительстве Финляндии уточнили о невозможном ходатайстве о предоставлении помощи. «Ходатайство о предоставлении международной защиты нельзя подать в пунктах пропуска, расположенных на границе с Россией», — отметили там. Премьер министр Финляндии Петтери Орпо заявил 28 ноября о закрытии КПП на границе с РФ для лиц, ищущих убежище. Теперь пересечь границу для мигрантов можно только через морские пути или воздушное пространство.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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