ВМФ России получил сразу две атомные подлодки

30 ноября 2023 в 05:32 Размер текста - 17 +

Официально корабли войдут в состав ВМФ России 10 декабря Фото: Министерство обороны Великобритании Военно-морской флот (ВМФ) России получил две атомные подводные лодки — стратегическая «Александр III» и многоцелевая «Красноярск». Об этом рассказал информированный источник в военно-промышленном комплексе. «Подписаны приемо-сдаточные документы о передаче флоту двух построенных на „Севмаше“ подводных лодок „Александр III“ и „Красноярск“» — передает слова источника РИА Новости. Официальная церемония поднятия флага на подводных суднах состоится 10 декабря. По его словам, судно считается официально принятым в военно-морской флот только после поднятия на нем Андреевского военно-морского флага. Стратегическая лодка «Александр III» является седьмым кораблем в серии проекта «Борей»/«Борей-А». В то время как многоцелевая «Красноярск» стала по счету четвертой в серии кораблей проекта «Ясень»/«Ясень-М». В состав новых дивизий морской пехоты российской армии войдут дивизионы речных штурмовых катеров. Их главной задачей станут борьба с катерами противника и огневое подавление врага на берегах рек. Точная структура дивизионов и типы катеров не раскрывается.

Военно-морской флот (ВМФ) России получил две атомные подводные лодки — стратегическая «Александр III» и многоцелевая «Красноярск». Об этом рассказал информированный источник в военно-промышленном комплексе. «Подписаны приемо-сдаточные документы о передаче флоту двух построенных на „Севмаше“ подводных лодок „Александр III“ и „Красноярск“» — передает слова источника РИА Новости. Официальная церемония поднятия флага на подводных суднах состоится 10 декабря. По его словам, судно считается официально принятым в военно-морской флот только после поднятия на нем Андреевского военно-морского флага. Стратегическая лодка «Александр III» является седьмым кораблем в серии проекта «Борей»/«Борей-А». В то время как многоцелевая «Красноярск» стала по счету четвертой в серии кораблей проекта «Ясень»/«Ясень-М». В состав новых дивизий морской пехоты российской армии войдут дивизионы речных штурмовых катеров. Их главной задачей станут борьба с катерами противника и огневое подавление врага на берегах рек. Точная структура дивизионов и типы катеров не раскрывается.