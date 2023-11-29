29 ноября 2023

ВМФ России получил сразу две атомные подлодки

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Вооруженные силы Великобритании. stock, нато, флот, подводная лодка, подлодка, stock, субмарина
Официально корабли войдут в состав ВМФ России 10 декабря Фото:

Военно-морской флот (ВМФ) России получил две атомные подводные лодки — стратегическая «Александр III» и многоцелевая «Красноярск». Об этом рассказал информированный источник в военно-промышленном комплексе.

«Подписаны приемо-сдаточные документы о передаче флоту двух построенных на „Севмаше“ подводных лодок „Александр III“ и „Красноярск“» — передает слова источника РИА Новости. Официальная церемония поднятия флага на подводных суднах состоится 10 декабря. По его словам, судно считается официально принятым в военно-морской флот только после поднятия на нем Андреевского военно-морского флага.

Стратегическая лодка «Александр III» является седьмым кораблем в серии проекта «Борей»/«Борей-А». В то время как многоцелевая «Красноярск» стала по счету четвертой в серии кораблей проекта «Ясень»/«Ясень-М».

В состав новых дивизий морской пехоты российской армии войдут дивизионы речных штурмовых катеров. Их главной задачей станут борьба с катерами противника и огневое подавление врага на берегах рек. Точная структура дивизионов и типы катеров не раскрывается.

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Военно-морской флот (ВМФ) России получил две атомные подводные лодки — стратегическая «Александр III» и многоцелевая «Красноярск». Об этом рассказал информированный источник в военно-промышленном комплексе. «Подписаны приемо-сдаточные документы о передаче флоту двух построенных на „Севмаше“ подводных лодок „Александр III“ и „Красноярск“» — передает слова источника РИА Новости. Официальная церемония поднятия флага на подводных суднах состоится 10 декабря. По его словам, судно считается официально принятым в военно-морской флот только после поднятия на нем Андреевского военно-морского флага. Стратегическая лодка «Александр III» является седьмым кораблем в серии проекта «Борей»/«Борей-А». В то время как многоцелевая «Красноярск» стала по счету четвертой в серии кораблей проекта «Ясень»/«Ясень-М». В состав новых дивизий морской пехоты российской армии войдут дивизионы речных штурмовых катеров. Их главной задачей станут борьба с катерами противника и огневое подавление врага на берегах рек. Точная структура дивизионов и типы катеров не раскрывается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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