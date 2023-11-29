Российские пенсионеры смогут получить две пенсии в декабре

30 ноября 2023 в 05:58 Размер текста - 17 +

В декабре российским пенсионерам выплатят сразу две пенсии Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Российские пенсионеры в декабре смогут получить сразу две выплаты по старости — за текущий месяц и последующий за ним январь 2024 года. Об этом сообщают Известия. «График перевода на банковскую карту „Мир“ пенсии будет строго соблюдаться, денежные средства поступят в привычные сроки. Корректировка может быть, если день получения выпадает на выходной, в данной ситуации пенсионеры получат выплаты заранее — в пятницу или четверг. Так, пенсии, которые обычно начисляются с 1 по 3 декабря, придут на счет 1 декабря», — пишут «Известия». Сроки доставки пенсии через «Почту России» определят с учетом графиков работы отделений почтовой связи. Актуальную информацию доставки пенсионных выплат можно уточнить по горячей линии Соцфонда России или на сайте ведомства. В 2024 году обещают увеличить размер пенсии для неработающих пенсионеров. Речь идет как про фиксированную часть выплаты, так и про коэффициенты. С 1 января рост страховой пенсии составит 7,5%.

Российские пенсионеры в декабре смогут получить сразу две выплаты по старости — за текущий месяц и последующий за ним январь 2024 года. Об этом сообщают Известия. «График перевода на банковскую карту „Мир“ пенсии будет строго соблюдаться, денежные средства поступят в привычные сроки. Корректировка может быть, если день получения выпадает на выходной, в данной ситуации пенсионеры получат выплаты заранее — в пятницу или четверг. Так, пенсии, которые обычно начисляются с 1 по 3 декабря, придут на счет 1 декабря», — пишут «Известия». Сроки доставки пенсии через «Почту России» определят с учетом графиков работы отделений почтовой связи. Актуальную информацию доставки пенсионных выплат можно уточнить по горячей линии Соцфонда России или на сайте ведомства. В 2024 году обещают увеличить размер пенсии для неработающих пенсионеров. Речь идет как про фиксированную часть выплаты, так и про коэффициенты. С 1 января рост страховой пенсии составит 7,5%.