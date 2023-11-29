29 ноября 2023

Российские пенсионеры смогут получить две пенсии в декабре

© Служба новостей «URA.RU»
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В декабре российским пенсионерам выплатят сразу две пенсии Фото:

Российские пенсионеры в декабре смогут получить сразу две выплаты по старости — за текущий месяц и последующий за ним январь 2024 года. Об этом сообщают Известия.

«График перевода на банковскую карту „Мир“ пенсии будет строго соблюдаться, денежные средства поступят в привычные сроки. Корректировка может быть, если день получения выпадает на выходной, в данной ситуации пенсионеры получат выплаты заранее — в пятницу или четверг. Так, пенсии, которые обычно начисляются с 1 по 3 декабря, придут на счет 1 декабря», — пишут «Известия».

Сроки доставки пенсии через «Почту России» определят с учетом графиков работы отделений почтовой связи. Актуальную информацию доставки пенсионных выплат можно уточнить по горячей линии Соцфонда России или на сайте ведомства.

В 2024 году обещают увеличить размер пенсии для неработающих пенсионеров. Речь идет как про фиксированную часть выплаты, так и про коэффициенты. С 1 января рост страховой пенсии составит 7,5%.

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Российские пенсионеры в декабре смогут получить сразу две выплаты по старости — за текущий месяц и последующий за ним январь 2024 года. Об этом сообщают Известия. «График перевода на банковскую карту „Мир“ пенсии будет строго соблюдаться, денежные средства поступят в привычные сроки. Корректировка может быть, если день получения выпадает на выходной, в данной ситуации пенсионеры получат выплаты заранее — в пятницу или четверг. Так, пенсии, которые обычно начисляются с 1 по 3 декабря, придут на счет 1 декабря», — пишут «Известия». Сроки доставки пенсии через «Почту России» определят с учетом графиков работы отделений почтовой связи. Актуальную информацию доставки пенсионных выплат можно уточнить по горячей линии Соцфонда России или на сайте ведомства. В 2024 году обещают увеличить размер пенсии для неработающих пенсионеров. Речь идет как про фиксированную часть выплаты, так и про коэффициенты. С 1 января рост страховой пенсии составит 7,5%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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