Российские пенсионеры смогут получить две пенсии в декабре

Российские пенсионеры в декабре смогут получить сразу две выплаты по старости — за текущий месяц и последующий за ним январь 2024 года. Об этом сообщают Известия.
«График перевода на банковскую карту „Мир“ пенсии будет строго соблюдаться, денежные средства поступят в привычные сроки. Корректировка может быть, если день получения выпадает на выходной, в данной ситуации пенсионеры получат выплаты заранее — в пятницу или четверг. Так, пенсии, которые обычно начисляются с 1 по 3 декабря, придут на счет 1 декабря», — пишут «Известия».
Сроки доставки пенсии через «Почту России» определят с учетом графиков работы отделений почтовой связи. Актуальную информацию доставки пенсионных выплат можно уточнить по горячей линии Соцфонда России или на сайте ведомства.
В 2024 году обещают увеличить размер пенсии для неработающих пенсионеров. Речь идет как про фиксированную часть выплаты, так и про коэффициенты. С 1 января рост страховой пенсии составит 7,5%.
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