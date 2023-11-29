Конструктор, которого наградил Путин, стал почетным жителем Пермского края

Конструктор Иноземцев и главврач Касатов стали почетными жителями Пермского края

Александр Иноземцев (слева) внес существенный вклад в развитие авиапромышленности Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Депутаты заксобрания поддержали в двух чтениях предложение губернатора Дмитрия Махонина о присвоении звания «Почетный житель Пермского края» главному врачу краевой клинической больницы Анатолию Касатову и генконструктору «ОДК-Авиадвигатель» Александру Иноземцеву. Трансляция заседания проходит на сайте парламента. Указом президента Владимира Путина Иноземцеву присвоено звание Героя Труда

«Губернатором Пермского края Дмитрием Николаевичем Махониным на ваше рассмотрение выносится проект постановления о присвоении почетного звания „Почетный гражданин Пермского края“ Иноземцеву Александру Александровичу, управляющему директору „ОДК-Авиадвигатель“», — отметила первый вице-премьер Ольга Антипина. Она подчеркнула, что под руководством Иноземцева были разработаны уникальные отечественные турбореактивные двигатели.

Александр Иноземцев в ответном слове подчеркнул, что «столь высокая оценка невозможна была бы, если бы за его спиной не было величайшей в мире пермской авиационной школы двигателестроения». «Сегодня мы находимся в эпицентре сложнейшей ситуации. Длительное время наше правительство игнорировала собственную авиацию, но крайние политические события прочистили им мозги. И теперь мы должны резко наращивать объемы производства», — отметил он. По словам Иноземцева, 90% программы гражданского авиастроения сосредоточено в Перми, поэтому «нам предстоят очень непростые годы».

Анатолию Касатову звание присвоено за вклад в развитие здравоохранения. С инициативой о его награждении выступила дума Пермского района. Ольга Антипина подчеркнула, что краевая больница под его руководством стала ведущей многопрофильной клиникой современного уровня на 1149 мест. Касатов, со своей стороны, также поблагодарил своих учителей, в первую очередь, академика Евгения Вагнера, профессора Сергея Суханова. По его словам, они научили его и сотрудников больницы «относиться к работе». «Все это было бы невозможно, если бы не коллектив больницы, куда я пришел на третьем курсе и с тех пор бываю там каждый день», — отметил Касатов.

Депутаты решение поддержали и после голосования аплодировали стоя. Ранее URA.RU сообщало, что 19 октября, во время визита в Пермь у президента РФ Владимира Путина состоялась встреча с Александром Иноземцевым. На ней речь шла об объемах производства двигателей ПД-14 и ПД-35.