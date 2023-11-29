На трассе в ХМАО погиб человек при ДТП легковушки и внедорожника

Водитель погиб по пути в больницу Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На трассе в ХМАО в результате столкновения «Kia Rio» и «Toyota land cruiser» погиб 37-мужчина. Об этом URA.RU сообщили в окружной Госавтоинспекции.

«Автомобиль „KIA RIO“ двигался из города Нягань в поселение Талинка. По предварительным данным, не учел дорожно-метеорологические условия, не справился с управлением и допустил занос своего транспортного средства с последующим выездом на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем „Toyota Land Cruiser“ под управлением 53-летнего мужчины», — сообщили в ведомстве.

В результате аварии пострадал водитель корейской иномарки. Прибывшие медики не смогли спасти мужчину. Он скончался по пути в больницу.

Ранее URA.RU сообщало, что на трассе в ХМАО и Тюменской области ограничили движение автотранспорта. Из-за большой аварийности автоинспекторы сократили скоростной режим со 100 км/ч до 90.