29 ноября 2023

На трассе в ХМАО погиб человек при ДТП легковушки и внедорожника

© Служба новостей «URA.RU»
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Водитель погиб по пути в больницу Фото:

На трассе в ХМАО в результате столкновения «Kia Rio» и «Toyota land cruiser» погиб 37-мужчина. Об этом URA.RU сообщили в окружной Госавтоинспекции.

«Автомобиль „KIA RIO“ двигался из города Нягань в поселение Талинка. По предварительным данным, не учел дорожно-метеорологические условия, не справился с управлением и допустил занос своего транспортного средства с последующим выездом на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем „Toyota Land Cruiser“ под управлением 53-летнего мужчины», — сообщили в ведомстве.

В результате аварии пострадал водитель корейской иномарки. Прибывшие медики не смогли спасти мужчину. Он скончался по пути в больницу.

Ранее URA.RU сообщало, что на трассе в ХМАО и Тюменской области ограничили движение автотранспорта. Из-за большой аварийности автоинспекторы сократили скоростной режим со 100 км/ч до 90.

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На трассе в ХМАО в результате столкновения «Kia Rio» и «Toyota land cruiser» погиб 37-мужчина. Об этом URA.RU сообщили в окружной Госавтоинспекции. «Автомобиль „KIA RIO“ двигался из города Нягань в поселение Талинка. По предварительным данным, не учел дорожно-метеорологические условия, не справился с управлением и допустил занос своего транспортного средства с последующим выездом на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем „Toyota Land Cruiser“ под управлением 53-летнего мужчины», — сообщили в ведомстве. В результате аварии пострадал водитель корейской иномарки. Прибывшие медики не смогли спасти мужчину. Он скончался по пути в больницу. Ранее URA.RU сообщало, что на трассе в ХМАО и Тюменской области ограничили движение автотранспорта. Из-за большой аварийности автоинспекторы сократили скоростной режим со 100 км/ч до 90.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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