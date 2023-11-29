Артист Гальцев выступил у совладельца крупнейшего производителя продуктов в РФ. Видео

30 ноября 2023 в 11:16 Размер текста - 17 +

Гальцев выступил на квартирнике совладельца крупнейшего производителя продуктов питания Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Артист Юрий Гальцев, являющийся уроженцем Кургана, выступил на квартирнике совладельца крупнейшего производителя продуктов питания в стране — ГК «Эфко». Видеокадрами его выступления в своем telegram-канале поделился исполнительный директор предприятия Сергей Иванов. Годовой оборот производителя пищевой продукции составляет более 275 млрд рублей. «Записали душевнейший квартирник с Юрием Гальцевым. Ставлю 1 000%, что вы об этой стороне его творчества ничего не знаете. Видео будет позже, а пока несколько отрывков», — написал Иванов. Ранее URA.RU писало, что курганский артист Юрий Гальцев написал песню про Сатку после поездки в Челябинскую область. Трек вышел в жанре шансон и на него был снят клип.

Артист Юрий Гальцев, являющийся уроженцем Кургана, выступил на квартирнике совладельца крупнейшего производителя продуктов питания в стране — ГК «Эфко». Видеокадрами его выступления в своем telegram-канале поделился исполнительный директор предприятия Сергей Иванов. Годовой оборот производителя пищевой продукции составляет более 275 млрд рублей. «Записали душевнейший квартирник с Юрием Гальцевым. Ставлю 1 000%, что вы об этой стороне его творчества ничего не знаете. Видео будет позже, а пока несколько отрывков», — написал Иванов. Ранее URA.RU писало, что курганский артист Юрий Гальцев написал песню про Сатку после поездки в Челябинскую область. Трек вышел в жанре шансон и на него был снят клип.