29 ноября 2023

Артист Гальцев выступил у совладельца крупнейшего производителя продуктов в РФ. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Гальцев Юрий. Курган, гальцев юрий
Гальцев выступил на квартирнике совладельца крупнейшего производителя продуктов питания Фото:

Артист Юрий Гальцев, являющийся уроженцем Кургана, выступил на квартирнике совладельца крупнейшего производителя продуктов питания в стране — ГК «Эфко». Видеокадрами его выступления в своем telegram-канале поделился исполнительный директор предприятия Сергей Иванов. Годовой оборот производителя пищевой продукции составляет более 275 млрд рублей.

«Записали душевнейший квартирник с Юрием Гальцевым. Ставлю 1 000%, что вы об этой стороне его творчества ничего не знаете. Видео будет позже, а пока несколько отрывков», — написал Иванов.

Ранее URA.RU писало, что курганский артист Юрий Гальцев написал песню про Сатку после поездки в Челябинскую область. Трек вышел в жанре шансон и на него был снят клип.

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Артист Юрий Гальцев, являющийся уроженцем Кургана, выступил на квартирнике совладельца крупнейшего производителя продуктов питания в стране — ГК «Эфко». Видеокадрами его выступления в своем telegram-канале поделился исполнительный директор предприятия Сергей Иванов. Годовой оборот производителя пищевой продукции составляет более 275 млрд рублей. «Записали душевнейший квартирник с Юрием Гальцевым. Ставлю 1 000%, что вы об этой стороне его творчества ничего не знаете. Видео будет позже, а пока несколько отрывков», — написал Иванов. Ранее URA.RU писало, что курганский артист Юрий Гальцев написал песню про Сатку после поездки в Челябинскую область. Трек вышел в жанре шансон и на него был снят клип.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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