Артист Гальцев написал песню про Сатку после поездки в Челябинскую область. Видео

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Артист Юрий Гальцев , гальцев юрий
Гальцев выпустил песню в жанре шансон в Сатке и снял там клип Фото:

Артист Юрий Гальцев, родом из Кургана, написал песню про Сатку и снял там клип после путешествия по Челябинской области. Трек вышел в жанре шансон, сообщил певец.

«Я написал песню про Сатку. Жанр такой, шансон. Мы там снимали клип, снимали его челябинцы, молодые ребята», — рассказал Гальцев в выпуске шоу «Громкий вопрос» от 15 сентября.

Артист отметил, что во время съемок клипа песню дали послушать жителю Сатки. Мужчина работает на градообразующем предприятии «Магнезит», где всю жизнь трудился и его отец. В произведении есть строки и об этом комбинате.

«Дали послушать товарищу, который работает на „Магнезите“, и отец у него там работал. Он прям всплакнул», — заявил Гальцев.

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Артист Юрий Гальцев, родом из Кургана, написал песню про Сатку и снял там клип после путешествия по Челябинской области. Трек вышел в жанре шансон, сообщил певец. «Я написал песню про Сатку. Жанр такой, шансон. Мы там снимали клип, снимали его челябинцы, молодые ребята», — рассказал Гальцев в выпуске шоу «Громкий вопрос» от 15 сентября. Артист отметил, что во время съемок клипа песню дали послушать жителю Сатки. Мужчина работает на градообразующем предприятии «Магнезит», где всю жизнь трудился и его отец. В произведении есть строки и об этом комбинате. «Дали послушать товарищу, который работает на „Магнезите“, и отец у него там работал. Он прям всплакнул», — заявил Гальцев.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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