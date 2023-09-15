Артист Юрий Гальцев, родом из Кургана, написал песню про Сатку и снял там клип после путешествия по Челябинской области. Трек вышел в жанре шансон, сообщил певец.
«Я написал песню про Сатку. Жанр такой, шансон. Мы там снимали клип, снимали его челябинцы, молодые ребята», — рассказал Гальцев в выпуске шоу «Громкий вопрос» от 15 сентября.
Артист отметил, что во время съемок клипа песню дали послушать жителю Сатки. Мужчина работает на градообразующем предприятии «Магнезит», где всю жизнь трудился и его отец. В произведении есть строки и об этом комбинате.
«Дали послушать товарищу, который работает на „Магнезите“, и отец у него там работал. Он прям всплакнул», — заявил Гальцев.
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