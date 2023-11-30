Украина зря пошла на поводу у Запада, сорвав переговоры в Стамбуле с Россией, так как тогда был реальный шанс мирно завершить конфликт. Об этом заявил экс-советник Офиса президента Украины Алексей Арестович (включен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов)
«Переговоры были совершенно реальными. Должны были увенчаться реальным соглашением. Надо говорить правду. Вранье наружу, вранье во внутрь. Придется Западу выйти и сказать, как соглашения не были подписаны», — написал Арестович в своем telegram-канале. Он добавил, что Украина потеряла свой шанс добиться мирного урегулирования. Россия больше не согласится на условия Украины, а ВСУ понадобится слишком много оружия, чтобы нанести ВС РФ поражение на боя, считает Арестович.
Российское посольство в Лондоне заявило, что британским властям следует ответить на вопросы о срыве мирных переговоров по Украине. Посольство отметило, что Великобритания существенно влияла на пропуск возможности достижения переговорного решения, что имело трагические последствия для Украины.
* Алексей Арестович — включен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов.
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