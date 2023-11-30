Арестович* разгромил Запад за срыв переговоров с Россией

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Запад помешал Украине добиться мирного урегулирования с Россией, заявил Алексей Арестович Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украина зря пошла на поводу у Запада, сорвав переговоры в Стамбуле с Россией, так как тогда был реальный шанс мирно завершить конфликт. Об этом заявил экс-советник Офиса президента Украины Алексей Арестович (включен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов)

«Переговоры были совершенно реальными. Должны были увенчаться реальным соглашением. Надо говорить правду. Вранье наружу, вранье во внутрь. Придется Западу выйти и сказать, как соглашения не были подписаны», — написал Арестович в своем telegram-канале. Он добавил, что Украина потеряла свой шанс добиться мирного урегулирования. Россия больше не согласится на условия Украины, а ВСУ понадобится слишком много оружия, чтобы нанести ВС РФ поражение на боя, считает Арестович.

Российское посольство в Лондоне заявило, что британским властям следует ответить на вопросы о срыве мирных переговоров по Украине. Посольство отметило, что Великобритания существенно влияла на пропуск возможности достижения переговорного решения, что имело трагические последствия для Украины.

* Алексей Арестович — включен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов.

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Украина зря пошла на поводу у Запада, сорвав переговоры в Стамбуле с Россией, так как тогда был реальный шанс мирно завершить конфликт. Об этом заявил экс-советник Офиса президента Украины Алексей Арестович (включен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) «Переговоры были совершенно реальными. Должны были увенчаться реальным соглашением. Надо говорить правду. Вранье наружу, вранье во внутрь. Придется Западу выйти и сказать, как соглашения не были подписаны», — написал Арестович в своем telegram-канале. Он добавил, что Украина потеряла свой шанс добиться мирного урегулирования. Россия больше не согласится на условия Украины, а ВСУ понадобится слишком много оружия, чтобы нанести ВС РФ поражение на боя, считает Арестович. Российское посольство в Лондоне заявило, что британским властям следует ответить на вопросы о срыве мирных переговоров по Украине. Посольство отметило, что Великобритания существенно влияла на пропуск возможности достижения переговорного решения, что имело трагические последствия для Украины. * Алексей Арестович — включен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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