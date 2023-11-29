29 ноября 2023

Задержанный по подозрению в педофилии свердловчанин был судим девять раз. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Происшествие случилось в Каменске-Уральском Фото:

По подозрению в надругательстве над восьмилетней девочкой в Каменске-Уральском (Свердловская область) задержали местного жительства. В момент преступления он был пьян, за плечами у него девять судимостей, рассказал URA.RU глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

«[Нападавшим] оказался местный пьяный житель 1984 года рождения, имеющий целый „букет“ судимостей, в том числе за грабеж, пять раз — за кражи, и трижды — за хищение автотранспорта», — отметил полковник Горелых.

По его словам, сообщение о происшествии поступило в полицию 28 ноября в 16:30. По предварительным данным, восьмилетняя девочка шла домой со школы, ей навстречу вышел неизвестный мужчина и напал на нее. «К счастью, в этот момент неподалеку проезжал автомобиль полиции, злоумышленник, испугавшись этого, оттолкнул малолетнюю и попытался спешно ретироваться, но был задержан нарядом патрульно-постовой службы», — добавил Горелых.

В пресс-службе СУ СКР по Свердловской области отметили, что в отношении задержанного возбудили уголовное дело по ч.4 ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера). Наказание по этой статье предусматривает до 20 лет лишения свободы. Обвинение мужчине уже предъявили.

Задержанный оказался злостным рецидивистом
Задержанный оказался злостным рецидивистом
Фото:
Мужчина был пьян
Мужчина был пьян
Фото:

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По подозрению в надругательстве над восьмилетней девочкой в Каменске-Уральском (Свердловская область) задержали местного жительства. В момент преступления он был пьян, за плечами у него девять судимостей, рассказал URA.RU глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. «[Нападавшим] оказался местный пьяный житель 1984 года рождения, имеющий целый „букет“ судимостей, в том числе за грабеж, пять раз — за кражи, и трижды — за хищение автотранспорта», — отметил полковник Горелых. По его словам, сообщение о происшествии поступило в полицию 28 ноября в 16:30. По предварительным данным, восьмилетняя девочка шла домой со школы, ей навстречу вышел неизвестный мужчина и напал на нее. «К счастью, в этот момент неподалеку проезжал автомобиль полиции, злоумышленник, испугавшись этого, оттолкнул малолетнюю и попытался спешно ретироваться, но был задержан нарядом патрульно-постовой службы», — добавил Горелых. В пресс-службе СУ СКР по Свердловской области отметили, что в отношении задержанного возбудили уголовное дело по ч.4 ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера). Наказание по этой статье предусматривает до 20 лет лишения свободы. Обвинение мужчине уже предъявили.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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