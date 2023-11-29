29 ноября 2023

Пермская галерея продолжит работу в соборе, несмотря на передачу здания

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Экспонаты Художественной галлереи. Пермь, пермская художественная галерея, соборная площадь, спассо-переображенский кафедральный собор
Музейщики в здании собора проведут еще 11 экскурсий Фото:

Пермская художественная галерея продолжит до конца года принимать посетителей в здании Спасо-Преображенского собора. Музей должен был выехать отсюда к 1 декабря и вывезти все экспонаты. Но сотрудники решили продлить экскурсионную программу.

«По многочисленным просьбам мы решили провести экскурсии „Вспомнить все“ в декабре. Посетители попадут в бывшие служебные помещения, запасники и фонды. Мы расскажем историю собора и музея, удивительные истории сотрудников галереи, покажем, как менялось здание, где располагались квартиры музейщиков, где был буфет для посетителей», — сообщается на странице галереи в соцсети «ВКонтакте».

На необычные экскурсии допустят только гостей старше 14 лет. А группы будут небольшими — максимум по 10 человек.

Как ранее рассказывало URA.RU, пермская художественная галерея находится в стадии переезда. Все экспонаты перевезли во временное хранилище. Самые знаковые передали в музей Екатеринбурга. Новое здание музея планируется достроить к лету 2024 года.

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Пермская художественная галерея продолжит до конца года принимать посетителей в здании Спасо-Преображенского собора. Музей должен был выехать отсюда к 1 декабря и вывезти все экспонаты. Но сотрудники решили продлить экскурсионную программу. «По многочисленным просьбам мы решили провести экскурсии „Вспомнить все“ в декабре. Посетители попадут в бывшие служебные помещения, запасники и фонды. Мы расскажем историю собора и музея, удивительные истории сотрудников галереи, покажем, как менялось здание, где располагались квартиры музейщиков, где был буфет для посетителей», — сообщается на странице галереи в соцсети «ВКонтакте». На необычные экскурсии допустят только гостей старше 14 лет. А группы будут небольшими — максимум по 10 человек. Как ранее рассказывало URA.RU, пермская художественная галерея находится в стадии переезда. Все экспонаты перевезли во временное хранилище. Самые знаковые передали в музей Екатеринбурга. Новое здание музея планируется достроить к лету 2024 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...