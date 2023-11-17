Пермская художественная галерея передает самые знаковые экспонаты в Екатеринбург

17 ноября 2023 в 14:36 Размер текста - 17 +

Директор Екатеринбургского музея изобразительных искусств Никита Корытин строит планы на пермскую коллекцию Фото: Александр Мамаев © URA.RU Пермская художественная галерея на год передаст ряд знаковых произведений из своей коллекции в Екатеринбургский музей изобразительных искусств. Соглашение об этом руководители учреждений подписали в рамках общего собрания Союза музеев России. Как пояснила директор Пермской галереи Юлия Тавризян, экспонаты будут переданы на время переезда музея в новое здание. «Наша галерея безусловно доверяет екатеринбургскому музею как одному из самых надежных, ярко и интересно проявивших себя партнеров, которые могут временно принять наши произведения. Именно поэтому в текущих условиях переезда Пермской галереи мы решили самые наши знаковые произведения русского и зарубежного искусства отдать на время в Екатеринбургский музей изобразительных искусств», — сказала Тавризян. Ее слова приводит telegram-канал Екатеринбургского музея изобразительных искусств. Как ранее рассказывало URA.RU, Пермская галерея до 1 декабря должна освободить помещения Спасо-Преображенского собора. Все экспонаты перевозят во временное хранилище. Новое здание музея планируется достроить к лету 2024 года.

Пермская художественная галерея на год передаст ряд знаковых произведений из своей коллекции в Екатеринбургский музей изобразительных искусств. Соглашение об этом руководители учреждений подписали в рамках общего собрания Союза музеев России. Как пояснила директор Пермской галереи Юлия Тавризян, экспонаты будут переданы на время переезда музея в новое здание. «Наша галерея безусловно доверяет екатеринбургскому музею как одному из самых надежных, ярко и интересно проявивших себя партнеров, которые могут временно принять наши произведения. Именно поэтому в текущих условиях переезда Пермской галереи мы решили самые наши знаковые произведения русского и зарубежного искусства отдать на время в Екатеринбургский музей изобразительных искусств», — сказала Тавризян. Ее слова приводит telegram-канал Екатеринбургского музея изобразительных искусств. Как ранее рассказывало URA.RU, Пермская галерея до 1 декабря должна освободить помещения Спасо-Преображенского собора. Все экспонаты перевозят во временное хранилище. Новое здание музея планируется достроить к лету 2024 года.