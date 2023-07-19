В Лысьве семьи участников спецоперации получили новые меры поддержки

В городе Лысьве Пермского края семьи военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, освободили от платы за пользование муниципальным жилым фондом. Об этом говорится в группе думы Лысьвенского городского округа в соцсети «ВКонтакте».
«На очередном заседании думы Лысьвенского городского округа депутаты внесли изменения в положение о плате за пользование жилыми помещениями (плате за наем) муниципального жилфонда. Принятые поправки обеспечат дополнительные меры социальной поддержки защитникам Отечества и их семьям», — сказано в сообщении. В гордуме уточняют, что данной льготой смогут воспользоваться семьи мобилизованных и контрактников (в том числе добровольцев).
В Березниках власти взяли на себя расходы на оплату аренды жилья семьями мобилизованных и контрактников, находящихся на передовой. В Чусовом школьников, чьи родители принимают участие в спецоперации, освободили от платы в городском общественном транспорте. Ранее краевые власти отчитались о том, что на поддержку участников СВО и членов их семей направлено свыше 700 миллионов рублей.
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