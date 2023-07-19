19 июля 2023

В Лысьве семьи участников спецоперации получили новые меры поддержки

В Лысьве семьи участников спецоперации освободили от платы за наем жилья
© Служба новостей «URA.RU»
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Лысьвенцам, чьи родные находятся на спецоперации, теперь не нужно платить за муниципальное жилье Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В городе Лысьве Пермского края семьи военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, освободили от платы за пользование муниципальным жилым фондом. Об этом говорится в группе думы Лысьвенского городского округа в соцсети «ВКонтакте».

«На очередном заседании думы Лысьвенского городского округа депутаты внесли изменения в положение о плате за пользование жилыми помещениями (плате за наем) муниципального жилфонда. Принятые поправки обеспечат дополнительные меры социальной поддержки защитникам Отечества и их семьям», — сказано в сообщении. В гордуме уточняют, что данной льготой смогут воспользоваться семьи мобилизованных и контрактников (в том числе добровольцев).

В Березниках власти взяли на себя расходы на оплату аренды жилья семьями мобилизованных и контрактников, находящихся на передовой. В Чусовом школьников, чьи родители принимают участие в спецоперации, освободили от платы в городском общественном транспорте. Ранее краевые власти отчитались о том, что на поддержку участников СВО и членов их семей направлено свыше 700 миллионов рублей.

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В городе Лысьве Пермского края семьи военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, освободили от платы за пользование муниципальным жилым фондом. Об этом говорится в группе думы Лысьвенского городского округа в соцсети «ВКонтакте». «На очередном заседании думы Лысьвенского городского округа депутаты внесли изменения в положение о плате за пользование жилыми помещениями (плате за наем) муниципального жилфонда. Принятые поправки обеспечат дополнительные меры социальной поддержки защитникам Отечества и их семьям», — сказано в сообщении. В гордуме уточняют, что данной льготой смогут воспользоваться семьи мобилизованных и контрактников (в том числе добровольцев). В Березниках власти взяли на себя расходы на оплату аренды жилья семьями мобилизованных и контрактников, находящихся на передовой. В Чусовом школьников, чьи родители принимают участие в спецоперации, освободили от платы в городском общественном транспорте. Ранее краевые власти отчитались о том, что на поддержку участников СВО и членов их семей направлено свыше 700 миллионов рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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