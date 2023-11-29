29 ноября 2023

Первым вице-спикером челябинского заксобрания станет человек Турчака

© Служба новостей «URA.RU»
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Конференция партии Единая Россия. Челябинск, моисеев денис
Сам Денис Моисеев находится в продолжительной командировке в Херсонской области Фото:

Фракция «Единой России» в заксобрании Челябинской области предложила избрать первым заместителем председателя ЗСО Дениса Моисеева. Об этом сообщили URA.RU 30 ноября во фракции. Сам он пока находится в Херсонской области, куда его откомандировали по просьбе секретаря Генсовета партии Андрея Турчака.

«На заседании рассматривался вопрос «О выдвижении кандидатуры первого заместителя председателя заксобрания. На эту должность решено рекомендовать Дениса Моисеева», — пояснили URA.RU во фракции.

Учитывая, что единороссы составляют большинство в региональном парламенте, решение можно считать предрешенным. Единственно, что пока неясно, когда за это проголосуют депутаты — Моисеев с осени 2022 года находится в Херсонской области. Предполагается, что он останется там минимум до окончания президентских выборов. Руководить образованной в новом субъекте РФ после воссоединения с Россией региональной организацией ЕР его откомандировали по личной просьбе секретаря Генсовета ЕР Андрея Турчака.

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Фракция «Единой России» в заксобрании Челябинской области предложила избрать первым заместителем председателя ЗСО Дениса Моисеева. Об этом сообщили URA.RU 30 ноября во фракции. Сам он пока находится в Херсонской области, куда его откомандировали по просьбе секретаря Генсовета партии Андрея Турчака. «На заседании рассматривался вопрос «О выдвижении кандидатуры первого заместителя председателя заксобрания. На эту должность решено рекомендовать Дениса Моисеева», — пояснили URA.RU во фракции. Учитывая, что единороссы составляют большинство в региональном парламенте, решение можно считать предрешенным. Единственно, что пока неясно, когда за это проголосуют депутаты — Моисеев с осени 2022 года находится в Херсонской области. Предполагается, что он останется там минимум до окончания президентских выборов. Руководить образованной в новом субъекте РФ после воссоединения с Россией региональной организацией ЕР его откомандировали по личной просьбе секретаря Генсовета ЕР Андрея Турчака.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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