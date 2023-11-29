Первым вице-спикером челябинского заксобрания станет человек Турчака

30 ноября 2023 в 11:41 Размер текста - 17 +

Сам Денис Моисеев находится в продолжительной командировке в Херсонской области Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Фракция «Единой России» в заксобрании Челябинской области предложила избрать первым заместителем председателя ЗСО Дениса Моисеева. Об этом сообщили URA.RU 30 ноября во фракции. Сам он пока находится в Херсонской области, куда его откомандировали по просьбе секретаря Генсовета партии Андрея Турчака. «На заседании рассматривался вопрос «О выдвижении кандидатуры первого заместителя председателя заксобрания. На эту должность решено рекомендовать Дениса Моисеева», — пояснили URA.RU во фракции. Учитывая, что единороссы составляют большинство в региональном парламенте, решение можно считать предрешенным. Единственно, что пока неясно, когда за это проголосуют депутаты — Моисеев с осени 2022 года находится в Херсонской области. Предполагается, что он останется там минимум до окончания президентских выборов. Руководить образованной в новом субъекте РФ после воссоединения с Россией региональной организацией ЕР его откомандировали по личной просьбе секретаря Генсовета ЕР Андрея Турчака.

Фракция «Единой России» в заксобрании Челябинской области предложила избрать первым заместителем председателя ЗСО Дениса Моисеева. Об этом сообщили URA.RU 30 ноября во фракции. Сам он пока находится в Херсонской области, куда его откомандировали по просьбе секретаря Генсовета партии Андрея Турчака. «На заседании рассматривался вопрос «О выдвижении кандидатуры первого заместителя председателя заксобрания. На эту должность решено рекомендовать Дениса Моисеева», — пояснили URA.RU во фракции. Учитывая, что единороссы составляют большинство в региональном парламенте, решение можно считать предрешенным. Единственно, что пока неясно, когда за это проголосуют депутаты — Моисеев с осени 2022 года находится в Херсонской области. Предполагается, что он останется там минимум до окончания президентских выборов. Руководить образованной в новом субъекте РФ после воссоединения с Россией региональной организацией ЕР его откомандировали по личной просьбе секретаря Генсовета ЕР Андрея Турчака.