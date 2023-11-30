Восемь человек получили ранения в результате теракта в Иерусалиме, пишет JP
В результате теракта в Иерусалиме погибла 16-летняя девочка, а еще восемь человек получили ранения. Об этом сообщили израильские экстренные службы.
«В результате теракта была убита 16-летняя девочка», —
Согласно сообщению полиции Израиля, два террориста открыли огонь по автобусной остановке, расположенной на въезде в город. По предварительным данным, силовые структуры немедленно приняли меры и уничтожили обоих террористов.
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.
Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!