В результате теракта в Иерусалиме погибла 16-летняя девочка

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Восемь человек получили ранения в результате теракта в Иерусалиме, пишет JP Фото:

В результате теракта в Иерусалиме погибла 16-летняя девочка, а еще восемь человек получили ранения. Об этом сообщили израильские экстренные службы.

«В результате теракта была убита 16-летняя девочка», — передает сообщение служб издание The Jerusalem Post. Там добавили, что еще восемь человек получили ранения в результате перестрелки, которая произошла на въезде в Иерусалим.

Согласно сообщению полиции Израиля, два террориста открыли огонь по автобусной остановке, расположенной на въезде в город. По предварительным данным, силовые структуры немедленно приняли меры и уничтожили обоих террористов.

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В результате теракта в Иерусалиме погибла 16-летняя девочка, а еще восемь человек получили ранения. Об этом сообщили израильские экстренные службы. «В результате теракта была убита 16-летняя девочка», — передает сообщение служб издание The Jerusalem Post. Там добавили, что еще восемь человек получили ранения в результате перестрелки, которая произошла на въезде в Иерусалим. Согласно сообщению полиции Израиля, два террориста открыли огонь по автобусной остановке, расположенной на въезде в город. По предварительным данным, силовые структуры немедленно приняли меры и уничтожили обоих террористов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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