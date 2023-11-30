В Иерусалиме произошел теракт со стрельбой, есть пострадавшие. Видео

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Полиция ликвидирована террористов, сообщает The Jerusalem Post Фото:

Два террориста открыли огонь по автобусной остановке при въезде в Иерусалим. Об этом сообщает местное издание The Jerusalem Post. Как минимум, ранены семь человек.

«Двое террористов открыли огонь на автобусной остановке на въезде в город. <…> семь человек получили ранения серьезной и средней степени тяжести», — сообщает издание в своем материале. Уточняется, что террористы были застрелены полицией.

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Два террориста открыли огонь по автобусной остановке при въезде в Иерусалим. Об этом сообщает местное издание The Jerusalem Post. Как минимум, ранены семь человек. «Двое террористов открыли огонь на автобусной остановке на въезде в город. <…> семь человек получили ранения серьезной и средней степени тяжести», — сообщает издание в своем материале. Уточняется, что террористы были застрелены полицией.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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