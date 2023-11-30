Полиция ликвидирована террористов, сообщает The Jerusalem Post
Два террориста открыли огонь по автобусной остановке при въезде в Иерусалим. Об этом сообщает местное издание The Jerusalem Post. Как минимум, ранены семь человек.
«Двое террористов открыли огонь на автобусной остановке на въезде в город. <…> семь человек получили ранения серьезной и средней степени тяжести», — сообщает издание в своем
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