В Катаре забыли встретить президента Германии. Видео

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Франк-Вальтер Штайнмайер, лекция в УрФУ. Екатеринбург, штайнмайер франк-вальтер
Франку-Вальтеру Штайнмайеру пришлось 30 минут ожидать приезда эмира Катара, пишет Фото:

Эмир Катара Шейх Тамим Аль Тани опоздал на встречу с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером, который прилетел с визитом в столицу страны Доху. Об этом сообщает издание ASB Zeitung.

«Эмир Катара, видимо, был не готов принять Штайнмайера после его приземления», — говорится в материале издания. Там добавили, что во время ожидания Штайнмайер стоял на верхней ступеньке самолета с серьезным выражением лица и скрещенными руками.

Закончилось ожидание лишь спустя 30 минут. Все это время немецкий политик находился на улице при температуре воздуха 30 градусов. После долгожданного приветствия с Аль Тани стартовало обсуждение ситуации в секторе Газа, заключили в материале.

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Эмир Катара Шейх Тамим Аль Тани опоздал на встречу с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером, который прилетел с визитом в столицу страны Доху. Об этом сообщает издание ASB Zeitung. «Эмир Катара, видимо, был не готов принять Штайнмайера после его приземления», — говорится в материале издания. Там добавили, что во время ожидания Штайнмайер стоял на верхней ступеньке самолета с серьезным выражением лица и скрещенными руками. Закончилось ожидание лишь спустя 30 минут. Все это время немецкий политик находился на улице при температуре воздуха 30 градусов. После долгожданного приветствия с Аль Тани стартовало обсуждение ситуации в секторе Газа, заключили в материале.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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