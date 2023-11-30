Эмир Катара Шейх Тамим Аль Тани опоздал на встречу с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером, который прилетел с визитом в столицу страны Доху. Об этом сообщает издание ASB Zeitung.
«Эмир Катара, видимо, был не готов принять Штайнмайера после его приземления», — говорится в материале издания. Там добавили, что во время ожидания Штайнмайер стоял на верхней ступеньке самолета с серьезным выражением лица и скрещенными руками.
Закончилось ожидание лишь спустя 30 минут. Все это время немецкий политик находился на улице при температуре воздуха 30 градусов. После долгожданного приветствия с Аль Тани стартовало обсуждение ситуации в секторе Газа, заключили в материале.
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