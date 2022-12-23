Президент ФРГ в рождественском обращении напомнил о проблемах немцев из-за Украины

24 декабря 2022 в 05:12 Размер текста - 17 +

Штайнмайер признал влияние Украины на кризис в Германии Фото: Николай Бастриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Последний год оказался кризисным для Германии (ФРГ), страна ощутила на себе последствия Украинского кризиса, а немцам во многих отношениях пришлось себя ограничивать. Такое признание сделал президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в рождественском обращении к гражданам. «Я знаю, как многого требует этот кризис от всех вас, что многим приходится себя ограничивать. Вы тоже ощущаете на себе последствия этого конфликта, особенно экономические», — сказал Штайнмайер, слова которого передает немецкое издание Spiegel . Вместе с тем президент ФРГ подчеркнул, что сейчас «тяжелые времена». Ранее губернатор Калининградской области Антон Алиханов рассказал о том, что немцы из-за кризиса в Европе приезжают зимовать в Россию. По заявлению губернатора, это связано с тем, что сейчас аренда квартиры, оплата ЖКХ за четыре месяца в Калининграде равна примерно одному месяцу проживания в Дюссельдорфе.

Последний год оказался кризисным для Германии (ФРГ), страна ощутила на себе последствия Украинского кризиса, а немцам во многих отношениях пришлось себя ограничивать. Такое признание сделал президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в рождественском обращении к гражданам. «Я знаю, как многого требует этот кризис от всех вас, что многим приходится себя ограничивать. Вы тоже ощущаете на себе последствия этого конфликта, особенно экономические», — сказал Штайнмайер, слова которого передает немецкое издание Spiegel. Вместе с тем президент ФРГ подчеркнул, что сейчас «тяжелые времена». Ранее губернатор Калининградской области Антон Алиханов рассказал о том, что немцы из-за кризиса в Европе приезжают зимовать в Россию. По заявлению губернатора, это связано с тем, что сейчас аренда квартиры, оплата ЖКХ за четыре месяца в Калининграде равна примерно одному месяцу проживания в Дюссельдорфе.