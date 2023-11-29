Комарова отметила объемы экспорта рыбы, дикоросов и древесины из ХМАО

В 2023 году из ХМАО вывезли древесину на 8,1 млрд рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор ХМАО Наталья Комарова назвала объемы экспорта рыбы, дикоросов и древесины из ХМАО в 2023 году. Об этом она сообщила во время отчета о результатах деятельности правительства Югры, прямой эфир которого транслировался на официальной странице главы региона в социальной сети «ВКонтакте».

«Кроме углеводородов, оборудования для нефтегазосервиса, ХМАО поставляет на экспорт продукцию глубокой переработки рыбы, дикоросов, древесины. Югорская компания „Санта-Мария“ в текущем году поставила 63,8 тонн рыбоконсервной продукции в Сербскую республику, в Беларусь и Казахстан, Югорский рыбоводный завод поставил в Казахстан 27 млн штук рыбопосадочного материала, компания „Регион-К“ заключила контракт поставку продукции переработки дикоросов в Беларусь», — рассказала Комарова.

Стоимость отгруженных из ХМАО товаров деревообрабатывающей продукции составил 8,1 млрд рублей. Больше половины леса — 65% поставляется в Китай, Казахстан, Узбекистан Таджикистан, Киргизию, Египет, Иран, Азербайджан.

Ранее URA.RU писало, что за восемь месяцев 2023 года из Советского района ХМАО вывезли более 300 тысяч кубометров леса. Основную часть экспортируемого сырья составляли пиломатериалы из хвойных пород деревьев