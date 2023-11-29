29 ноября 2023

В новом тюменском микрорайоне построят школу

© Служба новостей «URA.RU»
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Старт регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников в гимназии № 39. Екатеринбург, гимназия, обучение, учеба, школьный класс, парта, каникулы, школа, среднее образование, образование, школьная парта, пустые парты
Однако сроки строительства школы пока неизвестны Фото:

В Тюмени в микрорайоне Видном появится новая школа на 1200 мест. Об этом сообщили в региональном департаменте образования и науки. Однако сроки строительства пока неизвестны.

«В районе ЖК „Видный“ предусмотрено размещение общеобразовательной организации — школы на 1200 учащихся в районе пересечения улиц Николая Ростовцева — Бориса Жидкова. Сроки строительства школы пока не определены», — рассказали в департаменте.

Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области за три года построят 12 детсадов и 30 школ. Как отметил губернатор региона Александр Моор, новые учреждения появятся в микрорайонах Звездный городок, Ново-Комарово, пятом Заречном и ЖК «Айвазовский».

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В Тюмени в микрорайоне Видном появится новая школа на 1200 мест. Об этом сообщили в региональном департаменте образования и науки. Однако сроки строительства пока неизвестны. «В районе ЖК „Видный“ предусмотрено размещение общеобразовательной организации — школы на 1200 учащихся в районе пересечения улиц Николая Ростовцева — Бориса Жидкова. Сроки строительства школы пока не определены», — рассказали в департаменте. Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области за три года построят 12 детсадов и 30 школ. Как отметил губернатор региона Александр Моор, новые учреждения появятся в микрорайонах Звездный городок, Ново-Комарово, пятом Заречном и ЖК «Айвазовский».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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