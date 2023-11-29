В новом тюменском микрорайоне построят школу

30 ноября 2023 в 11:44 Размер текста - 17 +

Однако сроки строительства школы пока неизвестны Фото: Анна Майорова © URA.RU В Тюмени в микрорайоне Видном появится новая школа на 1200 мест. Об этом сообщили в региональном департаменте образования и науки. Однако сроки строительства пока неизвестны. «В районе ЖК „Видный“ предусмотрено размещение общеобразовательной организации — школы на 1200 учащихся в районе пересечения улиц Николая Ростовцева — Бориса Жидкова. Сроки строительства школы пока не определены», — рассказали в департаменте. Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области за три года построят 12 детсадов и 30 школ. Как отметил губернатор региона Александр Моор, новые учреждения появятся в микрорайонах Звездный городок, Ново-Комарово, пятом Заречном и ЖК «Айвазовский».

В Тюмени в микрорайоне Видном появится новая школа на 1200 мест. Об этом сообщили в региональном департаменте образования и науки. Однако сроки строительства пока неизвестны. «В районе ЖК „Видный“ предусмотрено размещение общеобразовательной организации — школы на 1200 учащихся в районе пересечения улиц Николая Ростовцева — Бориса Жидкова. Сроки строительства школы пока не определены», — рассказали в департаменте. Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области за три года построят 12 детсадов и 30 школ. Как отметил губернатор региона Александр Моор, новые учреждения появятся в микрорайонах Звездный городок, Ново-Комарово, пятом Заречном и ЖК «Айвазовский».