В Пермском крае приняли закон о запрете продажи и рекламы вейпов

30 ноября 2023 в 13:45 Размер текста - 17 +

Запрет продажи никотинсодержащей продукции и вейпов вступит в силу 1 марта Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Депутаты на пленарном заседании в заксобрании Пермского края приняли закон о запрете продажи вейпов, кальянов и никотинсодержащей продукции в торговых павильонах на территории региона. Также закон предусматривает ограничение рекламы этой продукции. Ранее законопроект был инициирован и внесен в парламент губернатором Дмитрием Махониным, сообщается на сайте администрации главы и правительства Пермского края. «Принятый документ устанавливает запрет розничной торговли табачной или никотинсодержащей продукцией, кальянами и устройствами для ее потребления (вейпов) в павильонах на территории Пермского края. Кроме того, в рамках закона на территории Прикамья не допускается стимулирование продаж данной продукции за счет вывесок и архитектурно-художественных подсветок», — говорится на сайте. Закон вступит в силу 1 марта 2024 года. Запрет не будет распространяться на населенные пункты региона, где нет магазинов. В случае нарушения запрета предусмотрены штрафные и другие санкции. Для должностных лиц — штраф от 14 до 20 тысяч рублей, для юридических лиц — штраф от 50 до 100 тысяч рублей. Также за нарушение закона будет изыматься все имущества, в том числе никотинсодержащая продукция и сам торговый павильон. За размещение вывесок и подсветки, которая будет рекламировать продажу вейпов, кальянов и никотиновую продукцию также предусмотрены штрафы до 50 тысяч рублей. Ранее губернатор Махонин обратил внимание на проблему продажи вейпов в самых людных местах — по дороге в школу, рядом с домами, у ТЦ. Часто в киосках и ларьках продажа табака ведется бесконтрольно, что несет угрозу для здоровья детей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Депутаты на пленарном заседании в заксобрании Пермского края приняли закон о запрете продажи вейпов, кальянов и никотинсодержащей продукции в торговых павильонах на территории региона. Также закон предусматривает ограничение рекламы этой продукции. Ранее законопроект был инициирован и внесен в парламент губернатором Дмитрием Махониным, сообщается на сайте администрации главы и правительства Пермского края. «Принятый документ устанавливает запрет розничной торговли табачной или никотинсодержащей продукцией, кальянами и устройствами для ее потребления (вейпов) в павильонах на территории Пермского края. Кроме того, в рамках закона на территории Прикамья не допускается стимулирование продаж данной продукции за счет вывесок и архитектурно-художественных подсветок», — говорится на сайте. Закон вступит в силу 1 марта 2024 года. Запрет не будет распространяться на населенные пункты региона, где нет магазинов. В случае нарушения запрета предусмотрены штрафные и другие санкции. Для должностных лиц — штраф от 14 до 20 тысяч рублей, для юридических лиц — штраф от 50 до 100 тысяч рублей. Также за нарушение закона будет изыматься все имущества, в том числе никотинсодержащая продукция и сам торговый павильон. За размещение вывесок и подсветки, которая будет рекламировать продажу вейпов, кальянов и никотиновую продукцию также предусмотрены штрафы до 50 тысяч рублей. Ранее губернатор Махонин обратил внимание на проблему продажи вейпов в самых людных местах — по дороге в школу, рядом с домами, у ТЦ. Часто в киосках и ларьках продажа табака ведется бесконтрольно, что несет угрозу для здоровья детей.