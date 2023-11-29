29 ноября 2023

В Пермском крае за неделю выросли цены на дизельное топливо

© Служба новостей «URA.RU»
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Средняя стоимость за литр дизельного топлива составляет 63,98 рублей Фото:

В Пермском крае выросли цены на дизельное топливо. С 20 по 26 ноября 2023 года стоимость за литр увеличилась на 12 копеек. Данные указаны на сайте Росстата.

«Рост цен на дизельное топливо был зафиксирован в Пермском крае — на 12 копеек. Стоимость увеличилась до 63,98 рублей за литр. При этом цены на все марки бензина остались без изменений», — сказано в сообщении.

Уточняется, что в Пермском крае самая высокая стоимость дизельного топлива в Приволжском федеральном округе. Регион также лидирует по средним ценам на бензин. Стоимость литра составляет 54,88 рублей.

Ранее URA.RU рассказало, что в Перми снизились цены на бензин. В октябре 2023 года топливо подешевело на 29,1%.

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В Пермском крае выросли цены на дизельное топливо. С 20 по 26 ноября 2023 года стоимость за литр увеличилась на 12 копеек. Данные указаны на сайте Росстата. «Рост цен на дизельное топливо был зафиксирован в Пермском крае — на 12 копеек. Стоимость увеличилась до 63,98 рублей за литр. При этом цены на все марки бензина остались без изменений», — сказано в сообщении. Уточняется, что в Пермском крае самая высокая стоимость дизельного топлива в Приволжском федеральном округе. Регион также лидирует по средним ценам на бензин. Стоимость литра составляет 54,88 рублей. Ранее URA.RU рассказало, что в Перми снизились цены на бензин. В октябре 2023 года топливо подешевело на 29,1%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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