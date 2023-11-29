В Пермском крае за неделю выросли цены на дизельное топливо

30 ноября 2023 в 13:10 Размер текста - 17 +

Средняя стоимость за литр дизельного топлива составляет 63,98 рублей Фото: Илья Московец © URA.RU В Пермском крае выросли цены на дизельное топливо. С 20 по 26 ноября 2023 года стоимость за литр увеличилась на 12 копеек. Данные указаны на сайте Росстата. «Рост цен на дизельное топливо был зафиксирован в Пермском крае — на 12 копеек. Стоимость увеличилась до 63,98 рублей за литр. При этом цены на все марки бензина остались без изменений», — сказано в сообщении. Уточняется, что в Пермском крае самая высокая стоимость дизельного топлива в Приволжском федеральном округе. Регион также лидирует по средним ценам на бензин. Стоимость литра составляет 54,88 рублей. Ранее URA.RU рассказало, что в Перми снизились цены на бензин. В октябре 2023 года топливо подешевело на 29,1%.

В Пермском крае выросли цены на дизельное топливо. С 20 по 26 ноября 2023 года стоимость за литр увеличилась на 12 копеек. Данные указаны на сайте Росстата. «Рост цен на дизельное топливо был зафиксирован в Пермском крае — на 12 копеек. Стоимость увеличилась до 63,98 рублей за литр. При этом цены на все марки бензина остались без изменений», — сказано в сообщении. Уточняется, что в Пермском крае самая высокая стоимость дизельного топлива в Приволжском федеральном округе. Регион также лидирует по средним ценам на бензин. Стоимость литра составляет 54,88 рублей. Ранее URA.RU рассказало, что в Перми снизились цены на бензин. В октябре 2023 года топливо подешевело на 29,1%.