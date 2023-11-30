Фура на летней резине заблокировала трассу в Челябинской области

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Стрежевская переправа. Излучинск, очередь , пробка, зима, переправа, затор
Из-за фуры, выехавшей в снегопад на летней резине, образовался затор Фото:

В Челябинской области на трассе Миасс-Златоуст фура на летней резине 30 ноября создала пробку. О том, что движение на участке затруднено, URA.RU сообщили в пресс-службе миндортранса региона.

«На автодороге Миасс-Златоуст наблюдается временное затруднение в движении транспорта. Причиной стала фура, выехавшая на дорогу на лысой резине», — сообщили URA.RU в министерстве.

Для устранения затора на участок выехали подрядчики. Там же дополнительно проведут противогололедную обработку. Водителей просят с пониманием отнестись к ситуации, осложненной сильным снегопадом.

Из-за сильных снегопада и метели продлили ограничения на трассе М-5 «Урал». Снежная буря продолжается в регионе с 29 декабря. В связи с этим дорожные ведомства попросили водителей отказаться от междугородних поездок до прекращения непогоды.

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В Челябинской области на трассе Миасс-Златоуст фура на летней резине 30 ноября создала пробку. О том, что движение на участке затруднено, URA.RU сообщили в пресс-службе миндортранса региона. «На автодороге Миасс-Златоуст наблюдается временное затруднение в движении транспорта. Причиной стала фура, выехавшая на дорогу на лысой резине», — сообщили URA.RU в министерстве. Для устранения затора на участок выехали подрядчики. Там же дополнительно проведут противогололедную обработку. Водителей просят с пониманием отнестись к ситуации, осложненной сильным снегопадом. Из-за сильных снегопада и метели продлили ограничения на трассе М-5 «Урал». Снежная буря продолжается в регионе с 29 декабря. В связи с этим дорожные ведомства попросили водителей отказаться от междугородних поездок до прекращения непогоды.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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