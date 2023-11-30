Фура на летней резине заблокировала трассу в Челябинской области

Из-за фуры, выехавшей в снегопад на летней резине, образовался затор Фото: Александр Елизаров © URA.RU

В Челябинской области на трассе Миасс-Златоуст фура на летней резине 30 ноября создала пробку. О том, что движение на участке затруднено, URA.RU сообщили в пресс-службе миндортранса региона.

«На автодороге Миасс-Златоуст наблюдается временное затруднение в движении транспорта. Причиной стала фура, выехавшая на дорогу на лысой резине», — сообщили URA.RU в министерстве.

Для устранения затора на участок выехали подрядчики. Там же дополнительно проведут противогололедную обработку. Водителей просят с пониманием отнестись к ситуации, осложненной сильным снегопадом.

Из-за сильных снегопада и метели продлили ограничения на трассе М-5 «Урал». Снежная буря продолжается в регионе с 29 декабря. В связи с этим дорожные ведомства попросили водителей отказаться от междугородних поездок до прекращения непогоды.