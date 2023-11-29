В Челябинской области М-5 оставили временно закрытой для автобусов и фур

В Челябинской области на трассе М-5 «Урал» 30 ноября продлили временное ограничение для автобусов, большегрузов и такси. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Упрдор «Южный Урал».
«Продляется временное ограничение движения на трассе М-5 „Урал“ для автобусов, крупногабаритного транспорта и такси. Ориентировочное время окончания ограничений 18:00 30 ноября», — уточнили в Упрдоре.
Снежная буря продолжается в регионе с 29 ноября. Среди создающих дополнительные риски факторов в управлении указали на метели, снег и порывы ветра. Ранее водителей экстренно попросили отложить междугородние поездки. Причиной стали погодные условия.
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