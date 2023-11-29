29 ноября 2023

В Челябинской области М-5 оставили временно закрытой для автобусов и фур

© Служба новостей «URA.RU»
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Трасса М5 Дорога Челябинск, снегопад, м5, неблагоприятные метеоусловия, дорога
Причиной ограничений стала непогода, создающая дополнительные риски аварий Фото:

В Челябинской области на трассе М-5 «Урал» 30 ноября продлили временное ограничение для автобусов, большегрузов и такси. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Упрдор «Южный Урал».

«Продляется временное ограничение движения на трассе М-5 „Урал“ для автобусов, крупногабаритного транспорта и такси. Ориентировочное время окончания ограничений 18:00 30 ноября», — уточнили в Упрдоре.

Снежная буря продолжается в регионе с 29 ноября. Среди создающих дополнительные риски факторов в управлении указали на метели, снег и порывы ветра. Ранее водителей экстренно попросили отложить междугородние поездки. Причиной стали погодные условия.

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В Челябинской области на трассе М-5 «Урал» 30 ноября продлили временное ограничение для автобусов, большегрузов и такси. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Упрдор «Южный Урал». «Продляется временное ограничение движения на трассе М-5 „Урал“ для автобусов, крупногабаритного транспорта и такси. Ориентировочное время окончания ограничений 18:00 30 ноября», — уточнили в Упрдоре. Снежная буря продолжается в регионе с 29 ноября. Среди создающих дополнительные риски факторов в управлении указали на метели, снег и порывы ветра. Ранее водителей экстренно попросили отложить междугородние поездки. Причиной стали погодные условия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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