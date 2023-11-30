В Кремле раскрыли, о чем будут говорить Путин и Сечин

Владимир Путин и Игорь Сечин проведут закрытую встречу, заявил Дмитрий Песков
Президент России Владимир Путин и глава «Роснефти» Игорь Сечин проведут непубличную встречу, на которой обсудят вопросы по топливу и конкретные действия Банка России. Об этом в ходе конференц-колла заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«На обычной регулярной встрече Путин и Сечин будут обсуждать вопросы по топливу и действиях ЦБ и Минфина РФ. Подобные встречи проходят в непубличном виде», — заявил Песков. Ранее глава «Роснефти» заявил, что неправильное решение Минфина о сокращении демпфера вызвало кризис на внутреннем рынке топлива.
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