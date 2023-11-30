В Кремле раскрыли, о чем будут говорить Путин и Сечин

Песков: Путин и Сечин обсудят вопросы по топливу
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ПМЭФ-2014. Первые полдня. Лица. Санкт-Петербург, сечин игорь, портрет
Владимир Путин и Игорь Сечин проведут закрытую встречу, заявил Дмитрий Песков Фото:

Президент России Владимир Путин и глава «Роснефти» Игорь Сечин проведут непубличную встречу, на которой обсудят вопросы по топливу и конкретные действия Банка России. Об этом в ходе конференц-колла заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«На обычной регулярной встрече Путин и Сечин будут обсуждать вопросы по топливу и действиях ЦБ и Минфина РФ. Подобные встречи проходят в непубличном виде», — заявил Песков. Ранее глава «Роснефти» заявил, что неправильное решение Минфина о сокращении демпфера вызвало кризис на внутреннем рынке топлива.

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Президент России Владимир Путин и глава «Роснефти» Игорь Сечин проведут непубличную встречу, на которой обсудят вопросы по топливу и конкретные действия Банка России. Об этом в ходе конференц-колла заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «На обычной регулярной встрече Путин и Сечин будут обсуждать вопросы по топливу и действиях ЦБ и Минфина РФ. Подобные встречи проходят в непубличном виде», — заявил Песков. Ранее глава «Роснефти» заявил, что неправильное решение Минфина о сокращении демпфера вызвало кризис на внутреннем рынке топлива.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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