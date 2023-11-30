Песков: Россия продолжит развивать отношения с Арменией после союза с Британией

Армения остается союзником России. Стороны будут продолжать развитие союзнических отношений. Об этом в ходе конференц-колла заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU о военном соглашении Армении и Великобритании.
«Армения — это суверенная страна, которая развивает двусторонние отношения с теми государствами, с которыми считает целесообразным. У нас с Арменией свои отношения. Безусловно, Армения — наш союзник. Мы будем продолжать развитие наших союзнических отношений», — заявил Дмитрий Песков.
Ранее в армянском военном ведомстве сообщили о том, что Армения и Великобритания договорились о военном сотрудничестве. Стороны также подписали программу на 2023—2024 годы.
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