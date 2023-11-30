Политика Песков: Россия продолжит развивать отношения с Арменией после союза с Британией Песков: Россия продолжит развивать союзнические отношения с Арменией 30 ноября 2023 в 14:09 Размер текста - 17 + Россия и Армения продолжат развивать союзнические отношения, заявил Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU Армения остается союзником России. Стороны будут продолжать развитие союзнических отношений. Об этом в ходе конференц-колла заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU о военном соглашении Армении и Великобритании. «Армения — это суверенная страна, которая развивает двусторонние отношения с теми государствами, с которыми считает целесообразным. У нас с Арменией свои отношения. Безусловно, Армения — наш союзник. Мы будем продолжать развитие наших союзнических отношений», — заявил Дмитрий Песков. Ранее в армянском военном ведомстве сообщили о том, что Армения и Великобритания договорились о военном сотрудничестве. Стороны также подписали программу на 2023—2024 годы. Армения остается союзником России. Стороны будут продолжать развитие союзнических отношений. Об этом в ходе конференц-колла заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU о военном соглашении Армении и Великобритании. «Армения — это суверенная страна, которая развивает двусторонние отношения с теми государствами, с которыми считает целесообразным. У нас с Арменией свои отношения. Безусловно, Армения — наш союзник. Мы будем продолжать развитие наших союзнических отношений», — заявил Дмитрий Песков. Ранее в армянском военном ведомстве сообщили о том, что Армения и Великобритания договорились о военном сотрудничестве. Стороны также подписали программу на 2023—2024 годы. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям