Песков: Россия продолжит развивать отношения с Арменией после союза с Британией

Песков: Россия продолжит развивать союзнические отношения с Арменией
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Дмитрий Песков и Сергей Лавров. Санкт-Петербург, песков дмитрий
Россия и Армения продолжат развивать союзнические отношения, заявил Песков Фото:

Армения остается союзником России. Стороны будут продолжать развитие союзнических отношений. Об этом в ходе конференц-колла заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU о военном соглашении Армении и Великобритании.

«Армения — это суверенная страна, которая развивает двусторонние отношения с теми государствами, с которыми считает целесообразным. У нас с Арменией свои отношения. Безусловно, Армения — наш союзник. Мы будем продолжать развитие наших союзнических отношений», — заявил Дмитрий Песков.

Ранее в армянском военном ведомстве сообщили о том, что Армения и Великобритания договорились о военном сотрудничестве. Стороны также подписали программу на 2023—2024 годы.

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Армения остается союзником России. Стороны будут продолжать развитие союзнических отношений. Об этом в ходе конференц-колла заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU о военном соглашении Армении и Великобритании. «Армения — это суверенная страна, которая развивает двусторонние отношения с теми государствами, с которыми считает целесообразным. У нас с Арменией свои отношения. Безусловно, Армения — наш союзник. Мы будем продолжать развитие наших союзнических отношений», — заявил Дмитрий Песков. Ранее в армянском военном ведомстве сообщили о том, что Армения и Великобритания договорились о военном сотрудничестве. Стороны также подписали программу на 2023—2024 годы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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