Общество Выплаты и пенсии Правительство РФ дало старт льготной ипотеке в Арктике 30 ноября 2023 в 14:41 Размер текста - 17 + В правительстве сообщили, что максимальная сумма льготного займа составляет шесть млн рублей Фото: Владимир Андреев © URA.RU В рамках программы «Дальневосточная и арктическая ипотека» жители Арктической зоны России смогут получить льготные ипотечные кредиты. Постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Информация об этом размещена на сайте кабмина. «Людям, живущим в регионах Арктической зоны, станут доступны кредиты по льготной ставке до 2% на строительство или покупку жилья», — говорится в сообщении правительства. Максимальная сумма, которую можно получить по данной программе, составляет шесть млн рублей. Согласно опубликованной информации, ее участниками могут стать: медработники и учителя, которые проработали в Арктической зоне не менее пяти лет;

супруги не старше 35 лет;

одинокие родители, воспитывающие ребенка до 18 лет включительно;

люди, которые получили землю в рамках программы «Гектар»;

участники региональных программ трудовой мобильности. Расширение льготной ипотечной программы на северные регионы реализовано по поручению Владимира Путина. Президент дал его на совещании, посвященному развитию населенных пунктов и закрытых административно-территориальных образований Арктической зоны в июле 2023 года. В августе глава государства сообщил, что льготные ипотечные программы в России будут продлены. Путин отметил, что успехи в жилищном строительстве связаны со льготной ипотекой. «Будем все делать для того, чтобы она продолжалась», — подчеркнул тогда президент. В рамках программы «Дальневосточная и арктическая ипотека» жители Арктической зоны России смогут получить льготные ипотечные кредиты. Постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Информация об этом размещена на сайте кабмина. «Людям, живущим в регионах Арктической зоны, станут доступны кредиты по льготной ставке до 2% на строительство или покупку жилья», — говорится в сообщении правительства. Максимальная сумма, которую можно получить по данной программе, составляет шесть млн рублей. Согласно опубликованной информации, ее участниками могут стать: Расширение льготной ипотечной программы на северные регионы реализовано по поручению Владимира Путина. Президент дал его на совещании, посвященному развитию населенных пунктов и закрытых административно-территориальных образований Арктической зоны в июле 2023 года. В августе глава государства сообщил, что льготные ипотечные программы в России будут продлены. Путин отметил, что успехи в жилищном строительстве связаны со льготной ипотекой. «Будем все делать для того, чтобы она продолжалась», — подчеркнул тогда президент. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям