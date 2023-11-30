Правительство РФ дало старт льготной ипотеке в Арктике

В рамках программы «Дальневосточная и арктическая ипотека» жители Арктической зоны России смогут получить льготные ипотечные кредиты. Постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Информация об этом размещена на сайте кабмина.
«Людям, живущим в регионах Арктической зоны, станут доступны кредиты по льготной ставке до 2% на строительство или покупку жилья», — говорится в сообщении правительства. Максимальная сумма, которую можно получить по данной программе, составляет шесть млн рублей. Согласно опубликованной информации, ее участниками могут стать:
- медработники и учителя, которые проработали в Арктической зоне не менее пяти лет;
- супруги не старше 35 лет;
- одинокие родители, воспитывающие ребенка до 18 лет включительно;
- люди, которые получили землю в рамках программы «Гектар»;
- участники региональных программ трудовой мобильности.
Расширение льготной ипотечной программы на северные регионы реализовано по поручению Владимира Путина. Президент дал его на совещании, посвященному развитию населенных пунктов и закрытых административно-территориальных образований Арктической зоны в июле 2023 года.
В августе глава государства сообщил, что льготные ипотечные программы в России будут продлены. Путин отметил, что успехи в жилищном строительстве связаны со льготной ипотекой. «Будем все делать для того, чтобы она продолжалась», — подчеркнул тогда президент.
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