Путин пообещал продлить практику льготной ипотеки в России 08 августа 2023 в 19:38 Размер текста - 17 + Владимир Путин заявил, что льготные программы по ипотеке будут продлены Фото: Владимир Андреев © URA.RU В России льготные программы по ипотеке будут продолжены. Об этом сообщил президент России Владимир Путин на совещании по развитию строительной отрасли. «В значительной степени рекордный урожай жилищного строительства связан с ипотекой, будем все делать для того, чтобы она продолжалась», — заявил Путин. Трансляция выступления идет на сайте Кремля. Новость по теме В каких банках самые низкие ставки по ипотеке. Инфографика Путин напомнил, что льготная ипотека составляет 8%, семейная — 6%, для специалистов IT сферы — 5%, для жителей Дальнего Востока- 2%. Он подчеркнул, что Центральный Банк обращает внимание на качество заемщиков. По его словам, у некоторых заемщиков 80% расходов связаны с оплатой ипотеки. По словам главы государства, правительство и Банк России будут внимательно следить за ситуацией. Ранее директор департамента финансовой стабильности ЦБ РФ Елизавета Данилова заявила, что средний срок выплаты ипотеки вырос на десять лет. Центробанк обсуждает вопрос лизинга жилья как альтернативы ипотеке. В России льготные программы по ипотеке будут продолжены. Об этом сообщил президент России Владимир Путин на совещании по развитию строительной отрасли. «В значительной степени рекордный урожай жилищного строительства связан с ипотекой, будем все делать для того, чтобы она продолжалась», — заявил Путин. Трансляция выступления идет на сайте Кремля. Путин напомнил, что льготная ипотека составляет 8%, семейная — 6%, для специалистов IT сферы — 5%, для жителей Дальнего Востока- 2%. Он подчеркнул, что Центральный Банк обращает внимание на качество заемщиков. По его словам, у некоторых заемщиков 80% расходов связаны с оплатой ипотеки. По словам главы государства, правительство и Банк России будут внимательно следить за ситуацией. Ранее директор департамента финансовой стабильности ЦБ РФ Елизавета Данилова заявила, что средний срок выплаты ипотеки вырос на десять лет. Центробанк обсуждает вопрос лизинга жилья как альтернативы ипотеке. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям