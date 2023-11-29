Энергетическая компания из ХМАО продает долги абонентов на 300 млн рублей

Конкурсный управляющий обанкротившейся компании «Няганьские энергетические ресурсы» продает долги абонентов на 300 млн рублей. Организатор торгов сообщил агентству, что за право взыскать деньги с должников просят в 15 раз меньшую сумму.
«Объявлены торги по продаже права требования дебиторской задолженности населения в размере 339 697 644 рубля 43 коп., принадлежащие АО „Няганские энергетические ресурсы“. Компания признана банкротом, начальная цена за лот — 22 776 995, 28 рублей», — сообщил представитель электронной торговой площадки.
Также на аукционе продают право взыскать долги у партнеров энергокомпании, а также ее имущество. На протяжении многих лет НЭРС была единственным предприятием, которое обеспечивало Нягань теплом и водой. Три года назад компания была признана банкротом.
Ранее URA.RU писало, что после банкротства АО «НЭРС» все объекты теплоснабжения в Нягани перешли в распоряжение «Няганской ресурсоснабжающей компании». Компания задолжала более 700 миллионов рублей.
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