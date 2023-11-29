29 ноября 2023

Энергетическая компания из ХМАО продает долги абонентов на 300 млн рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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За право взыскания долгов с абонентов няганьской энергокомпании просят 20 млн рублей Фото:

Конкурсный управляющий обанкротившейся компании «Няганьские энергетические ресурсы» продает долги абонентов на 300 млн рублей. Организатор торгов сообщил агентству, что за право взыскать деньги с должников просят в 15 раз меньшую сумму.

«Объявлены торги по продаже права требования дебиторской задолженности населения в размере 339 697 644 рубля 43 коп., принадлежащие АО „Няганские энергетические ресурсы“. Компания признана банкротом, начальная цена за лот — 22 776 995, 28 рублей», — сообщил представитель электронной торговой площадки.

Также на аукционе продают право взыскать долги у партнеров энергокомпании, а также ее имущество. На протяжении многих лет НЭРС была единственным предприятием, которое обеспечивало Нягань теплом и водой. Три года назад компания была признана банкротом.

Ранее URA.RU писало, что после банкротства АО «НЭРС» все объекты теплоснабжения в Нягани перешли в распоряжение «Няганской ресурсоснабжающей компании». Компания задолжала более 700 миллионов рублей.

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Конкурсный управляющий обанкротившейся компании «Няганьские энергетические ресурсы» продает долги абонентов на 300 млн рублей. Организатор торгов сообщил агентству, что за право взыскать деньги с должников просят в 15 раз меньшую сумму. «Объявлены торги по продаже права требования дебиторской задолженности населения в размере 339 697 644 рубля 43 коп., принадлежащие АО „Няганские энергетические ресурсы“. Компания признана банкротом, начальная цена за лот — 22 776 995, 28 рублей», — сообщил представитель электронной торговой площадки. Также на аукционе продают право взыскать долги у партнеров энергокомпании, а также ее имущество. На протяжении многих лет НЭРС была единственным предприятием, которое обеспечивало Нягань теплом и водой. Три года назад компания была признана банкротом. Ранее URA.RU писало, что после банкротства АО «НЭРС» все объекты теплоснабжения в Нягани перешли в распоряжение «Няганской ресурсоснабжающей компании». Компания задолжала более 700 миллионов рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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