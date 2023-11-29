29 ноября 2023

Свердловский СК начал проверку после смерти 15-летней девочки в лагере

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Продление меры пресечения Елене Селищевой в суде Центрального района. Челябинск, уголовное дело, следователь, прокурор, правосудие, суд
Ребенок умер во время мероприятия в актовом зале лагеря «Солнышко» в Лесном Фото:

Следователи начали проверку после смерти 15-летней девочки-вожатой в Лесном (Свердловская область). Они опрашивают очевидцев, анализируют документы, сообщили URA.RU в областном СУ СКР.

«Выполняются мероприятия по выяснению всех обстоятельств трагедии: проведен осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы, назначена экспертиза для выяснения точной причины смерти. Анализируется интересующая следствие документация о работе детского оздоровительного центра в целях проверки соблюдения требований законодательства при оказании образовательных услуг», — рассказали в СК.

Девочка-подросток умерла днем 29 октября в актовом зале оздоровительного лагеря «Солнышко». Она потеряла сознание, и помочь ей не смогли ни сотрудники учреждения, ни приехавшие врачи.

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Следователи начали проверку после смерти 15-летней девочки-вожатой в Лесном (Свердловская область). Они опрашивают очевидцев, анализируют документы, сообщили URA.RU в областном СУ СКР. «Выполняются мероприятия по выяснению всех обстоятельств трагедии: проведен осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы, назначена экспертиза для выяснения точной причины смерти. Анализируется интересующая следствие документация о работе детского оздоровительного центра в целях проверки соблюдения требований законодательства при оказании образовательных услуг», — рассказали в СК. Девочка-подросток умерла днем 29 октября в актовом зале оздоровительного лагеря «Солнышко». Она потеряла сознание, и помочь ей не смогли ни сотрудники учреждения, ни приехавшие врачи.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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