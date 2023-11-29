Свердловский СК начал проверку после смерти 15-летней девочки в лагере

Следователи начали проверку после смерти 15-летней девочки-вожатой в Лесном (Свердловская область). Они опрашивают очевидцев, анализируют документы, сообщили URA.RU в областном СУ СКР.
«Выполняются мероприятия по выяснению всех обстоятельств трагедии: проведен осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы, назначена экспертиза для выяснения точной причины смерти. Анализируется интересующая следствие документация о работе детского оздоровительного центра в целях проверки соблюдения требований законодательства при оказании образовательных услуг», — рассказали в СК.
Девочка-подросток умерла днем 29 октября в актовом зале оздоровительного лагеря «Солнышко». Она потеряла сознание, и помочь ей не смогли ни сотрудники учреждения, ни приехавшие врачи.
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