Аналитики определили самые дорогие дефицитные вакансии в ХМАО

HH: самыми прибыльными дефицитными вакансиями в ХМАО стали врачи и токари

30 ноября 2023 в 15:15 Размер текста - 17 +

Врач стал одной из самых прибыльных дефицитных профессий в ХМАО Фото: Размик Закарян © URA.RU Самыми прибыльными дефицитными профессиями в ХМАО являются врачи и токари. Специалистам готовы платить зарплату до 300 тысяч рублей. Об этом URA.RU рассказали аналитики сервиса Head Hunter. «Самые дорогие вакансии для этих специалистов, открытые на сегодняшний день, это врач УЗИ диагностики. Ему готовы платить от 150 до 300 тысяч рублей на руки. Стоматолог-хирург может рассчитывать в ХМАО на зарплату от 200 тысяч до вычета налогов. А токарь-универсал сможет получать от 168 тысяч рублей», — говорится в исследовании. Самый большой дефицит в Югре по этим профессиям наблюдается среди токарей. На одну вакансию по региону в среднем приходится менее одного резюме. Дефицит кадров среди врачей также остается острым — 1,3 резюме на вакансию. Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО возник острый дефицит кадров в сфере розничной торговли. А самый высокий уровень конкуренции наблюдается среди специалистов по инвестициям.

Самыми прибыльными дефицитными профессиями в ХМАО являются врачи и токари. Специалистам готовы платить зарплату до 300 тысяч рублей. Об этом URA.RU рассказали аналитики сервиса Head Hunter. «Самые дорогие вакансии для этих специалистов, открытые на сегодняшний день, это врач УЗИ диагностики. Ему готовы платить от 150 до 300 тысяч рублей на руки. Стоматолог-хирург может рассчитывать в ХМАО на зарплату от 200 тысяч до вычета налогов. А токарь-универсал сможет получать от 168 тысяч рублей», — говорится в исследовании. Самый большой дефицит в Югре по этим профессиям наблюдается среди токарей. На одну вакансию по региону в среднем приходится менее одного резюме. Дефицит кадров среди врачей также остается острым — 1,3 резюме на вакансию. Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО возник острый дефицит кадров в сфере розничной торговли. А самый высокий уровень конкуренции наблюдается среди специалистов по инвестициям.