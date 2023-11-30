Автовокзал в Александровске Пермского края заработал спустя год после закрытия

Билеты начнут продавать с 1 декабря (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В городе Александровск Пермского края спустя год после закрытия вновь заработала автостанция, где можно купить билеты до региональной столицы, а также дождаться автобуса. Помещения под ее выделили в здании редакции местной газеты, сообщила глава округа Ольга Лаврова.

«Уважаемые земляки! Рада сообщить приятную новость! С завтрашнего дня в здании редакции „Боевого пути“ начинает работать билетная касса. Для вашего удобства обустроен пусть и небольшой, но зал ожидания», — написала Лаврова в соцсети «ВКонтакте».

Автостанцию в Александровске закрыли около года назад. В конце сентября мэрия сообщала, что «более полугода шли переговоры с ООО „Автовокзалы Прикамья“, прорабатывались различные варианты открытия кассового пункта». Тогда было решено открыть его на ул. Калинина, 3 — в здании также находятся участок мирового судьи и редакция газеты. В помещении планировали сделать ремонт.

Ранее URA.RU рассказывало о проблемах местных жителей из-за отсутствия автостанции и билетной кассы. Люди просто не могли выехать из города.

В здании также находится участок мирового судьи и редакция газеты Ольга Лаврова в ВК https://vk.com/id584033567