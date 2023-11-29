29 ноября 2023

В ЯНАО резко увеличилось число коррупционных преступлений

© Служба новостей «URA.RU»
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Судебное заседание по уголовному делу Андрея Шамина. Курган, прокурор, судебное заседание, судебное дело
Число коррупционных преступлений в ЯНАО выросло на 17,5% Фото:

На Ямале количество коррупционных преступлений и правонарушений с начала года увеличилось более, чем на 17% процентов по сравнению с 2022 годом. Данные прозвучали на межведомственном совещании в прокуратуре округа.

«В текущем году уровень коррупционной преступности в регионе возрос на 17,5% (с 63 до 74). Доля тяжких и особо тяжких преступлений в структуре преступности составила 97,3%», — сообщает пресс-служба прокуратуры ЯНАО.

За текущий год в округе выявлено 74 преступления коррупционной направленности, из них 62 — сотрудниками МВД, девять — ФСБ и три — прокуратурой. Три преступления связано с легализацией преступного дохода, шесть коррупционных преступлений связаны со сферой национальных проектов.

Органы прокуратуры автономного округа выявили более 700 нарушений закона, для устранения которых вынесено 70 протестов, внесено 142 представления, в суд направлено 14 исков. К административной и дисциплинарной ответственности привлечено больше 200 человек, в том числе трое уволены в связи с утратой доверия. По материалам прокурорских проверок возбуждены три уголовных дела.

Недавно URA.RU сообщало, что прокуратура не смогла оспорить в суде ЯНАО оправдательный приговор, который вынес городской суд Салехарда в отношении экс-главы окружного дептранса Максима Першикова.

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На Ямале количество коррупционных преступлений и правонарушений с начала года увеличилось более, чем на 17% процентов по сравнению с 2022 годом. Данные прозвучали на межведомственном совещании в прокуратуре округа. «В текущем году уровень коррупционной преступности в регионе возрос на 17,5% (с 63 до 74). Доля тяжких и особо тяжких преступлений в структуре преступности составила 97,3%», — сообщает пресс-служба прокуратуры ЯНАО. За текущий год в округе выявлено 74 преступления коррупционной направленности, из них 62 — сотрудниками МВД, девять — ФСБ и три — прокуратурой. Три преступления связано с легализацией преступного дохода, шесть коррупционных преступлений связаны со сферой национальных проектов. Органы прокуратуры автономного округа выявили более 700 нарушений закона, для устранения которых вынесено 70 протестов, внесено 142 представления, в суд направлено 14 исков. К административной и дисциплинарной ответственности привлечено больше 200 человек, в том числе трое уволены в связи с утратой доверия. По материалам прокурорских проверок возбуждены три уголовных дела. Недавно URA.RU сообщало, что прокуратура не смогла оспорить в суде ЯНАО оправдательный приговор, который вынес городской суд Салехарда в отношении экс-главы окружного дептранса Максима Першикова.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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