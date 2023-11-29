В ЯНАО резко увеличилось число коррупционных преступлений

Число коррупционных преступлений в ЯНАО выросло на 17,5% Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На Ямале количество коррупционных преступлений и правонарушений с начала года увеличилось более, чем на 17% процентов по сравнению с 2022 годом. Данные прозвучали на межведомственном совещании в прокуратуре округа.

«В текущем году уровень коррупционной преступности в регионе возрос на 17,5% (с 63 до 74). Доля тяжких и особо тяжких преступлений в структуре преступности составила 97,3%», — сообщает пресс-служба прокуратуры ЯНАО.

За текущий год в округе выявлено 74 преступления коррупционной направленности, из них 62 — сотрудниками МВД, девять — ФСБ и три — прокуратурой. Три преступления связано с легализацией преступного дохода, шесть коррупционных преступлений связаны со сферой национальных проектов.

Органы прокуратуры автономного округа выявили более 700 нарушений закона, для устранения которых вынесено 70 протестов, внесено 142 представления, в суд направлено 14 исков. К административной и дисциплинарной ответственности привлечено больше 200 человек, в том числе трое уволены в связи с утратой доверия. По материалам прокурорских проверок возбуждены три уголовных дела.

Недавно URA.RU сообщало, что прокуратура не смогла оспорить в суде ЯНАО оправдательный приговор, который вынес городской суд Салехарда в отношении экс-главы окружного дептранса Максима Першикова.