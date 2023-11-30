Решение проблемы с переправой в Тобольске обернулось скандалом

Жители Увата возмущены, что ради тоболяков их лишили судна на воздушной подушке
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Переправа Салехард - Лабытнанги. Распутица, переправа, воздушная подушка
Уватцы хотят вернуть судно из-за страха ходить по Иртышу пешком Фото:

Жители села Уват (Тюменская область) возмущены, что проблему жителей Тобольска с переправой через Иртыш решили за их счет. У тюменских северян забрали судно на воздушной подушке и отдали его в другой муниципалитет, хотя оно нужно и в самом селе. Негодование люди выражают в социальных сетях.

«В Тобольске людям нужно попадать домой, а в Увате люди (или мы не люди) не хотят домой? Должны жизнью рисковать?» — такое сообщение оставила в группе администрации Уватского района Людмила Ляшова.

Новость по теме
Власти Тобольска решили проблему с переправой людей через Иртыш

Речь про ситуацию, сложившуюся 29 ноября. Власти района предоставили судно на воздушной подушке Тобольску, где из-за отмены паромного сообщения и невозможности жителей передвигаться между берегами по неокрепшему льду разгорелся скандал. При этом в самом Увате также два берега, связь с которыми и обеспечивала техника.

Как заявляли власти Уватского района, погода и толщина льда уже позволяет местным жителям пересекать реку пешком, а судно лишь будет вредить ледяному покрову, который должен намерзать для дальнейшего проезда автомобилей. Однако не все с этим согласны.

«Уват сильный, у них морозы, это же север, несмотря на температуру и расстояние! Пусть пешим шагом фигачат, под скрип льда в 10 сантиметров. Вот бы хоть одного чиновника пустить по этому экстремально-адреналиновому спорту!» — возмущена Татьяна Никонова.

В администрации района URA.RU прокомментировали сложившуюся ситуацию. В разговоре с журналистом замглавы Сергей Гордиевский отметил, что опасности для граждан нет.

«Лед на реке встал, никаких проблем для пешего передвижения нет. Со снабжением также все в порядке: на левом берегу есть своя пекарня, магазины, создана вся инфраструктура для жизни», — рассказал Гордиевский.

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Жители села Уват (Тюменская область) возмущены, что проблему жителей Тобольска с переправой через Иртыш решили за их счет. У тюменских северян забрали судно на воздушной подушке и отдали его в другой муниципалитет, хотя оно нужно и в самом селе. Негодование люди выражают в социальных сетях. «В Тобольске людям нужно попадать домой, а в Увате люди (или мы не люди) не хотят домой? Должны жизнью рисковать?» — такое сообщение оставила в группе администрации Уватского района Людмила Ляшова. Речь про ситуацию, сложившуюся 29 ноября. Власти района предоставили судно на воздушной подушке Тобольску, где из-за отмены паромного сообщения и невозможности жителей передвигаться между берегами по неокрепшему льду разгорелся скандал. При этом в самом Увате также два берега, связь с которыми и обеспечивала техника. Как заявляли власти Уватского района, погода и толщина льда уже позволяет местным жителям пересекать реку пешком, а судно лишь будет вредить ледяному покрову, который должен намерзать для дальнейшего проезда автомобилей. Однако не все с этим согласны. «Уват сильный, у них морозы, это же север, несмотря на температуру и расстояние! Пусть пешим шагом фигачат, под скрип льда в 10 сантиметров. Вот бы хоть одного чиновника пустить по этому экстремально-адреналиновому спорту!» — возмущена Татьяна Никонова. В администрации района URA.RU прокомментировали сложившуюся ситуацию. В разговоре с журналистом замглавы Сергей Гордиевский отметил, что опасности для граждан нет. «Лед на реке встал, никаких проблем для пешего передвижения нет. Со снабжением также все в порядке: на левом берегу есть своя пекарня, магазины, создана вся инфраструктура для жизни», — рассказал Гордиевский.
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