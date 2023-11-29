29 ноября 2023

В Екатеринбурге в два раза выросло число пострадавших из-за гололеда

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Травмпункт (вывески). Екатеринбург, травмпункт
Горожане все чаще обращаются в медпункты за помощью Фото:

В Екатеринбурге число горожан, которые обратились за медицинской помощью после падения на скользких тротуарах, выросло в два раза за сутки. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Станции скорой медицинской помощи» (ГБУЗ СО «ССМП»).

«Количество уличных травм за прошедшие сутки (29 ноября по сравнению с 28 ноября) увеличилось более, чем в два раза и приблизилось к 100. Всего зарегистрировано 93 случая», — рассказали в ведомстве.

В Свердловской области 28 и 29 ноября шел ледяной дождь, из-за этого на дорогах образовалась гололедица. В травмпунктах Екатеринбурга наплыв пациентов. Некоторые ждут своей очереди по 4-5 часов.

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В Екатеринбурге число горожан, которые обратились за медицинской помощью после падения на скользких тротуарах, выросло в два раза за сутки. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Станции скорой медицинской помощи» (ГБУЗ СО «ССМП»). «Количество уличных травм за прошедшие сутки (29 ноября по сравнению с 28 ноября) увеличилось более, чем в два раза и приблизилось к 100. Всего зарегистрировано 93 случая», — рассказали в ведомстве. В Свердловской области 28 и 29 ноября шел ледяной дождь, из-за этого на дорогах образовалась гололедица. В травмпунктах Екатеринбурга наплыв пациентов. Некоторые ждут своей очереди по 4-5 часов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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