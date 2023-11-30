В Тюмени расширят Ирбитский тракт

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Клипарт. Пермь, трасса
Расширение трассы пройдет в рамках реконструкции дороги Тюмень — Каменка — граница Свердловской области Фото:

В Тюмени расширят Ирбитский тракт до четырех полос. Об этом сообщили в Главном управлении строительства региона. Расширение трассы пройдет в рамках реконструкции дороги Тюмень — Каменка — граница Свердловской области.

«В рамках государственного контракта управлением автомобильных дорог разработана проектная документация на объект «Реконструкция автомобильной дороги «Тюмень — Каменка — гр.Свердловской обл.», получившая положительное заключение государственной экспертизы. Проектной документацией предусмотрено увеличение числа полос движения на автомобильной дороге до четырех (по две в каждом направлении)», — сообщили в ГУС.

Сейчас разрабатываются документы территориального планирования. Вопрос реконструкции трассы рассмотрят уже после постановки земельных участков на кадастровый учет исходя из возможностей бюджета региона.

Ранее URA.RU писало, в Тюмени расширят дорогу до шести полос на улице Запольной. Работы планируют выполнить в 2025—2026 годах.

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В Тюмени расширят Ирбитский тракт до четырех полос. Об этом сообщили в Главном управлении строительства региона. Расширение трассы пройдет в рамках реконструкции дороги Тюмень — Каменка — граница Свердловской области. «В рамках государственного контракта управлением автомобильных дорог разработана проектная документация на объект «Реконструкция автомобильной дороги «Тюмень — Каменка — гр.Свердловской обл.», получившая положительное заключение государственной экспертизы. Проектной документацией предусмотрено увеличение числа полос движения на автомобильной дороге до четырех (по две в каждом направлении)», — сообщили в ГУС. Сейчас разрабатываются документы территориального планирования. Вопрос реконструкции трассы рассмотрят уже после постановки земельных участков на кадастровый учет исходя из возможностей бюджета региона. Ранее URA.RU писало, в Тюмени расширят дорогу до шести полос на улице Запольной. Работы планируют выполнить в 2025—2026 годах.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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