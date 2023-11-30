Расширение трассы пройдет в рамках реконструкции дороги Тюмень — Каменка — граница Свердловской области Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Тюмени расширят Ирбитский тракт до четырех полос. Об этом сообщили в Главном управлении строительства региона. Расширение трассы пройдет в рамках реконструкции дороги Тюмень — Каменка — граница Свердловской области.

«В рамках государственного контракта управлением автомобильных дорог разработана проектная документация на объект «Реконструкция автомобильной дороги «Тюмень — Каменка — гр.Свердловской обл.», получившая положительное заключение государственной экспертизы. Проектной документацией предусмотрено увеличение числа полос движения на автомобильной дороге до четырех (по две в каждом направлении)», — сообщили в ГУС.

Сейчас разрабатываются документы территориального планирования. Вопрос реконструкции трассы рассмотрят уже после постановки земельных участков на кадастровый учет исходя из возможностей бюджета региона.

Ранее URA.RU писало, в Тюмени расширят дорогу до шести полос на улице Запольной. Работы планируют выполнить в 2025—2026 годах.