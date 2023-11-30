Немецкий наемник, воюющий за ВСУ, задался вопросом, куда уходят деньги Запада

Украинская армия испытывает нехватку боеприпасов и амуниции несмотря на то, что Евросоюз и США выделяют миллиарды долларов и евро на нужды ВСУ. Об этом заявил немецкий наемник, воюющий за Киев, по имени Михаэль, задавшись вопросом, куда уходят деньги, направленные украинской стороне.
«За шлем и защитные жилеты я заплатил из собственного кармана 2000 евро. Поставленное из Украины защитное оборудование не обеспечивает никакой защиты от боевых патронов и взрывных устройств. Я спрашиваю себя, где миллиарды из ЕС и США?» — недоумевает Михаэль. Его слова приводит немецкая газета Bild.
Наемник заявил, что почти неделю ничего не ел. Также, по его словам, иностранным военным на Украине приходится выменивать что-то у бойцов или у гражданских.
Ранее в СМИ неоднократно писали, что оружие, поставляемое Западом на Украину, распродается на черном рынке. Кроме того, недавно в западной прессе заявили, что большая часть вооружения, предоставляемого Киеву, остается в США, передает RT.
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