Немецкий наемник, воюющий за ВСУ, задался вопросом, куда уходят деньги Запада

Немецкий наемник: ВСУ испытывают нехватку оружия несмотря на миллиарды от Запада

30 ноября 2023 в 18:23 Размер текста - 17 +

ВСУ не хватает боеприпасов и вооружения, несмотря на поддержку ЕС и США, сказал немецкий наемник Фото: Министерство обороны Украины Украинская армия испытывает нехватку боеприпасов и амуниции несмотря на то, что Евросоюз и США выделяют миллиарды долларов и евро на нужды ВСУ. Об этом заявил немецкий наемник, воюющий за Киев, по имени Михаэль, задавшись вопросом, куда уходят деньги, направленные украинской стороне. «За шлем и защитные жилеты я заплатил из собственного кармана 2000 евро. Поставленное из Украины защитное оборудование не обеспечивает никакой защиты от боевых патронов и взрывных устройств. Я спрашиваю себя, где миллиарды из ЕС и США?» — недоумевает Михаэль. Его слова приводит немецкая газета Bild. Наемник заявил, что почти неделю ничего не ел. Также, по его словам, иностранным военным на Украине приходится выменивать что-то у бойцов или у гражданских. Ранее в СМИ неоднократно писали, что оружие, поставляемое Западом на Украину, распродается на черном рынке. Кроме того, недавно в западной прессе заявили, что большая часть вооружения, предоставляемого Киеву, остается в США, передает RT.

Украинская армия испытывает нехватку боеприпасов и амуниции несмотря на то, что Евросоюз и США выделяют миллиарды долларов и евро на нужды ВСУ. Об этом заявил немецкий наемник, воюющий за Киев, по имени Михаэль, задавшись вопросом, куда уходят деньги, направленные украинской стороне. «За шлем и защитные жилеты я заплатил из собственного кармана 2000 евро. Поставленное из Украины защитное оборудование не обеспечивает никакой защиты от боевых патронов и взрывных устройств. Я спрашиваю себя, где миллиарды из ЕС и США?» — недоумевает Михаэль. Его слова приводит немецкая газета Bild. Наемник заявил, что почти неделю ничего не ел. Также, по его словам, иностранным военным на Украине приходится выменивать что-то у бойцов или у гражданских. Ранее в СМИ неоднократно писали, что оружие, поставляемое Западом на Украину, распродается на черном рынке. Кроме того, недавно в западной прессе заявили, что большая часть вооружения, предоставляемого Киеву, остается в США, передает RT.