Депутаты думы ХМАО на четверть увеличили расходы на свое содержание

Депутаты думы ХМАО увеличили свое содержание на 51 миллион рублей. В новом году они обойдутся югорским налогоплательщикам в 196 миллионов рублей. Такие расходы запланированы в окружном бюджете, который приняла дума Югры.
«Депутаты думы Ханты-Мансийского автономного округа — Югры — 196 047 700 рублей», — указано в разделе «расходы» бюджета на 2024 год. Поправки, принятые в октябре 2023 года, уточняли, что расходы на депутатов окружной думы составляли 145 миллионов рублей до конца года.
Затраты на губернатора Наталью Комарову выросли на 800 тысяч и составили 20,9 миллионов рублей. А вот на вице-губернаторах окружному правительству удалось сэкономить. Расходы на их содержание снизились с 208 до 204 миллионов рублей.
Ранее URA.RU писало, что дума ХМАО в октябре 2023 года увеличила траты на чиновников и депутатов. Парламентарии приняли это решение единогласно.
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