Депутаты думы ХМАО на четверть увеличили расходы на свое содержание

Содержание думы ХМАО в 2024 году вырастет со 145 до 196 миллионов рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание Думы ХМАО. Ханты-Мансийск
Содержание депутатов думы ХМАО в 2024 году подорожало на 51 миллион рублей (архивное фото) Фото:

Депутаты думы ХМАО увеличили свое содержание на 51 миллион рублей. В новом году они обойдутся югорским налогоплательщикам в 196 миллионов рублей. Такие расходы запланированы в окружном бюджете, который приняла дума Югры.

«Депутаты думы Ханты-Мансийского автономного округа — Югры — 196 047 700 рублей», — указано в разделе «расходы» бюджета на 2024 год. Поправки, принятые в октябре 2023 года, уточняли, что расходы на депутатов окружной думы составляли 145 миллионов рублей до конца года.

Затраты на губернатора Наталью Комарову выросли на 800 тысяч и составили 20,9 миллионов рублей. А вот на вице-губернаторах окружному правительству удалось сэкономить. Расходы на их содержание снизились с 208 до 204 миллионов рублей.

Ранее URA.RU писало, что дума ХМАО в октябре 2023 года увеличила траты на чиновников и депутатов. Парламентарии приняли это решение единогласно.

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Депутаты думы ХМАО увеличили свое содержание на 51 миллион рублей. В новом году они обойдутся югорским налогоплательщикам в 196 миллионов рублей. Такие расходы запланированы в окружном бюджете, который приняла дума Югры. «Депутаты думы Ханты-Мансийского автономного округа — Югры — 196 047 700 рублей», — указано в разделе «расходы» бюджета на 2024 год. Поправки, принятые в октябре 2023 года, уточняли, что расходы на депутатов окружной думы составляли 145 миллионов рублей до конца года. Затраты на губернатора Наталью Комарову выросли на 800 тысяч и составили 20,9 миллионов рублей. А вот на вице-губернаторах окружному правительству удалось сэкономить. Расходы на их содержание снизились с 208 до 204 миллионов рублей. Ранее URA.RU писало, что дума ХМАО в октябре 2023 года увеличила траты на чиновников и депутатов. Парламентарии приняли это решение единогласно.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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