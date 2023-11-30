Россия сократит добычу нефти в рамках сделки ОПЕК+

ТАСС: Россия сократит добычу нефти на 500 тысяч баррелей в сутки вместе с ОПЕК+

Россия сократит добычу нефти до 500 тысяч баррелей в сутки, заявили источники Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Россия намерена сократить добычу нефти на полмиллиона баррелей в сутки в рамках сделки Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК+). Саудовская Аравия, согласно договору, сократит добычу энергоресурса на один миллион баррелей в сутки.

«Страны ОПЕК+ предварительно достигли соглашения о сокращении добычи нефти, сообщил ТАСС источник в одной из делегаций. Так, Саудовская Аравия может снизить добычу на миллион баррелей в сутки, Россия — на 500 тысяч баррелей», — передает ТАСС со ссылкой на источники.

Остальные государства в составе организации также сократят добычу нефти на полмиллиона баррелей в сутки. Собеседник агентства заявил, что соответствующие соглашения уже почти достигнуты.