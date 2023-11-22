Власти Сургута повысят зарплаты чиновникам

В Сургуте сотрудникам мэрии проиндексируют зарплату

Зарплаты проиндексируют на 5,5 процентов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Депутаты Сургута разрешили мэрии провести индексацию зарплат чиновников и госслужащих. Решение было принято во время заседания думского комитета по бюджету, финансам, налогам и имуществу, передает корреспондент URA.RU.

«Проектом предлагается проиндексировать с 1 октября 2023 года на пять с половиной процентов размер денежного содержания лицами, замещающих муниципальные должности в органах местного самоуправления. То, что я озвучила, касается муниципальных должностей. Следующие два решения касаются муниципальных служащих и технических должностей», — прокомментировала директор департамента финансов администрации Сургута Маргарита Новикова.

На индексацию зарплат в 2023 и 2024 годах планируется потратить дополнительные 118 млн рублей. Эта единственная индексация зарплат чиновников в этом году. «Подготовка данного проекта стала возможным в связи с принятием постановления губернатора ХМАО о повышении размеров денежного вознаграждения лиц, замещающих государственные должности. А также в введением изменений в постановления правительства, которое регулирует нормативы для органов местного самоуправления», — добавила Новикова. У народных избранников не возникло вопросов по поводу индексации. На комитете принято решение рекомендовать думе поддержать проект решения на ближайшем заседании.

Ранее URA.RU сообщало, что Дума ХМАО увеличила траты на чиновников и депутатов. С 1 октября на 5,5% выросли зарплаты чиновников и госслужащих. Кроме того, власти увеличивают расходы на командировочные выплаты и транспорт.